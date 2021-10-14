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ياسمين فؤاد : اختيار القدس عاصمة البيئة العربية

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ياسمين فؤاد : اختيار القدس عاصمة البيئة العربية ياسمين فؤاد : اختيار القدس عاصمة البيئة العربية

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استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس مجلس وزراء البيئة العرب، أهم توصيات التي أقرها المجلس اليوم ومنها اختيار القدس عاصمة البيئة العربية ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية كذلك إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام وتكليف الأمانة الفنية بالتواصل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لإعداد تصور للمنصة في المنطقة العربية بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء «المنتدى العربي للبيئة» وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بالتنسـيق مــع الجهات المعنية بجمهورية العربية والهيئــات والمؤسسات الراغبـة في المشاركة فــي تنظــيم المنتدى في دورته الأولى علاوة على دعوة الدول إلى تزويد الأمانة الفنية بتجاربها في مجالات التعافي الأخضر بعد جائحة كورونا والتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية في المنطقة لتقديم المؤشرات اللازمة للتعافي الأخضر وفق الظروف والإمكانيات للمنطقة كذلك إعداد مسودة الاستراتيجية الإطارية لإدارة النفايات الصلبة متضمنة النفايات البلاستيكية في المنطقة العربية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الشبكة العربية للبيئة والتنمية، والمنظمات العربية والإقليمية ذات الصلة.

وقالت فؤاد إن توصيات الاجتماع شددت على سرعة الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة بتشكيل فريق الخبراء العربي التفاوضي المعني بتنسيق مواقف الدول العربية بجدول اعمال الجمعية العامة للبيئة، وتعيين نقاط اتصال فنية للتواصل المستمر مع المندوبين الدائمين في نيروبي لمدهم بالموضوعات الفنية لمناقشتها في الاجتماعات التحضيرية التي تعقد في نيروبي، بالإضافة إلى العمل على تحديث وتطوير المؤشرات البيئة والتنمية المستدامة كذلك متابعة كافة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي والمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وتثمين جهود الدول العربية في دعم الوضع البيني والعمل على حشد الدعم الدولي للقضايا العربية مع حث الدول العربية ومؤسسات التمويل العاملة في المنطقة العربية لتقديم المساهمات المالية والعينية لإنجاز إعداد التقرير الثاني لتوقعات البيئة في المنطقة العربية .

كما شملت التوصيات الدعوة إلى التوقيع والتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية بالاضافة إلى تحديث وثيقة مشروع الأحزمة الخضراء ليعكس التطورات والمبادرات الوطنية في دول المنطقة والإقليمية والعالمية، والاستمرار في إفادة اللجنة والمجلس بالمستجدات حول مشروع الأحزمة الخضراء في الوطن العربي.علاوة على إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في جميع مراحل المشروع كذلك ضرورة تفعيل التعاون متعدد الأطراف والاستفادة القصوى من المشروعات التي تطرح من خلال الشراكة مع التحالفات الدولية والإقليمية والعالمية بما يضمن وضع آلية لتوفير تمويل مستدام تضمن مشاركة الخبراء المعنين في اجتماعات فرق العمل المعنية بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف بصورة منتظمة بالاضافة إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني العربي في الدورات القادمة لمؤتمرات الأطراف بما يخدم المواقف العربية.

المصرى اليوم

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