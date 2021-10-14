العضلة الضامة تحرم «الشحات» من السفر مع الأهلي للنيجر

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كشف مصدر داخل النادى الاهلي، عن سبب استبعاد بيتسو موسميانى المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي لحسين شحات لاعب الفريق من بعثة الفريق التي غادرت القاهرة واتجهت خلال الدقائق الماضية إلى النيجر من أجل مواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بسبب معاناه اللاعب من الاصابة في العضلة الضامة، ولم يتمكن من التعافي منها ليقرر الجهاز الفني استبعاده من الرحلة المسافرة إلى النيجر، ومن المنتظر ان يخضع اللاعب لبرنامج تاهيلي خلال الايام المقبلة للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

ويخوض الاهلي المباراة وهو يفتقد العديد من العناصر الاساسية للفريق على راسها محمد الشناوي بسب الاصابة وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة بسبب عقد قرانه.