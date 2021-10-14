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الحريري: أعمال العنف في بيروت اليوم أعادت إلى الأذهان الحرب الأهلية

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الحريري: أعمال العنف في بيروت اليوم أعادت إلى الأذهان الحرب الأهلية الحريري: أعمال العنف في بيروت اليوم أعادت إلى الأذهان الحرب الأهلية

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قال رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري إن أعمال العنف التي شهدتها العاصمة بيروت اليوم الخميس "أعادت إلى الأذهان الحرب الأهلية البغيضة".

وأوضح في تغريدة أن ما حدث اليوم "أمر مرفوض بكل المقاييس، ومستنكر ومدان بأشد التعابير والكلمات".

وأعرب الحريري عن تعازيه لأهالي الضحايا الذين سقطوا، مضيفا أنه يناشد الجميع "اعتماد الحوار وسيلة لحل المشاكل ورفض الانجرار إلى الفتنة التي قد تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه".

كما دعا الجيش والقوى الأمنية إلى "اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال إطلاق النار، وتوقيف المسلحين وحماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الأهلي".

وتابع قائلا: "لعل ما حصل اليوم على بشاعته يشكل صحوة ضمير للجميع بعدم اللعب بالسلم الأهلي واحترام الدستور وتطبيق القوانين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها التي هي حاضنة لجميع اللبنانيين".

المصرى اليوم

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