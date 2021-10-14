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أمين جازان يتفقد أعمال معالجة التشوهات البصرية في الريث و الحقو

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أمين جازان يتفقد أعمال معالجة التشوهات البصرية في الريث و الحقو أمين جازان يتفقد أعمال معالجة التشوهات البصرية في الريث و الحقو
تفقد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان ميدانياً يوم أمس، أعمال معالجة التشوهات البصرية التي تقوم بها بلديتا محافظة الريث ومركز الحقو.

ووقف خلال الجولة على أعمال معالجة التشوهات البصرية، من معالجة حفر الشوارع، وإصلاح أعمدة الإنارة، والنظافة العامة، ورفع مخلفات البناء، وإصلاح الأرصفة المتهالكة، ومعالجة حواجز الحفريات.

واجتمع أمين المنطقة برؤساء بلديتي محافظة الريث ومركز الحقو «رؤساء غرف عمليات معالجة التشوهات البصرية»، وأعضاء غرف العمليات، وقادة مسارات معالجة وإصلاح الأساسيات الخمسة لعناصر التشوه البصري، وتم إطلاعه وفريق عمله على خطط تلك البلديات، وجداولها الزمنية لمعالجة التشوهات البصرية، ونسب الإنجاز المتحققة والمستهدفات المطلوب إنجازها، في الأيام القريبة القادمة.

وأكد بن سعيدان أن الأمانة وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها، مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري، لرفع مستوى جودة الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة، وبلديات المنطقة المرتبطة بها برصد التشوهات البصرية، عبر تطبيق «بلدي» وخدمة صور وارسل، لتقوم الأمانة والبلديات بإدراجها ضمن خطط المعالجة، أو بالتواصل على الرقم الموحد للبلاغات البلدية «940».


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