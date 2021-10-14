بالأرقام.. البرازيل تستهدف تأكيد أفضليتها التاريخية أمام أوروجواي

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تعود التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 إلى الدوران مُجددًا مع مباراة أخرى في قارة أمريكا الجنوبية، حيث تلتقي البرازيل مع أوروجواي فجر الجمعة. كلا المنتخبين لديهما لاعبين رائعين في صفوفهم وسيرغبون في الفوز بهذه المباراة.

تحتل أوروجواي المركز الرابع في ترتيب التصفيات ولم تكن في أفضل حالاتها في الأسابيع الأخيرة. عانى لا سيليستي من هزيمة 3-0 أمام الأرجنتين في بداية الأسبوع الماضي وسيحتاج إلى التعافي في هذه المباراة.

من ناحية أخرى، تحتل البرازيل صدارة الجدول في الوقت الحالي وكانت رائعة خلال العام الماضي. تعرّض فريق السيليساو للتعادل 0-0 في مباراتهم السابقة وسيرغبون في العودة إلى طرق الفوز في هذه المباراة.

وتم استبعاد كاسيميرو من هذه المواجهة بسبب الإصابة. وشارك رافينها كبديل أمام كولومبيا الأسبوع الماضي ومن المقرر أن يبدأ إلى جانب نيمار ولوكاس باكيتا يوم الخميس.

على الجانب الأخرى يعد رونالد أراوجو هو مصدر القلق الوحيد في أوروجواي، حيث تعرض المدافع لإصابة في أوتار الركبة وعاد إلى برشلونة. كان إدينسون كافاني على مقاعد البدلاء ضد الأرجنتين ومن المقرر أن يقود خط الهجوم إلى جانب لويس سواريز ضد البرازيل.

البرازيل وأوروجواي وجهًا لوجه:

البرازيل لديها سجل جيد ضد الأوروجواي، حيث فازت في 39 من أصل 77 مباراة لعبت بين المنتخبين. نجحت أوروجواي في تحقيق 21 انتصارًا ضد البرازيل وستحتاج إلى تحسين سجلها في هذه المباراة.

ووقع اللقاء السابق بين المنتخبين العام الماضي وانتهى بالفوز 2-0 للبرازيل. كانت أوروجواي متواضعة للغاية في تلك المباراة وستحتاج إلى الارتقاء إلى مستوى أفضل الليلة.