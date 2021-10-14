غادة هيكل تكتب: «عين النار» (قصة)

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عــــين الـنّــــار... النار التى تجلس أمامها بالساعات، تولـج فيها عيدان الحطــب كلما خبت، هى مورد رزقها الوحيـد، عين النار تلهب جسدها، تترك آثار اللهيب على جلدهـا، لكنها لا تشعـر به.. تعــود إلى بيتهـا.. تغـتسل فتشعر بحرارة اللهب. تبحث عـــن بعض «النشاء» تضعه فى بعض الماء، وتحركـــه بيدهــا حتى يــذوب، وبرفــق تُـمرِّره على جلدهـــا الملتهب.

فى آخر الليل عندما تضع رأسها المنهــك على وسادتها تقرأ آيات قرآنها الذى حفظته بالكُتّاب صغيرة، تعلــو شفتها ابتسامة تعقبها ضمة حاجبيها ووجــــع على كـف يدهـا اليمنـى مـن مسـك أداة الخبيز، وتحريكها للخبز دخولا إلى النار وخروجا منها، ولكنها تذكرت عصا الشيخ الذى يضربها لسوء حفظهــا، تهمس لنفسها: لم يكن رحيما بى لأن أمى أوصته بذلك، ظنا منها أن هـذا هـو السبيل إلى تغيير مسار حياتى. التعليم سوف يجعلنى بعيــدة عـن النـار التى تجلس أمامها بالساعات.

تغمغم، كان عندها حـق، نــار الشيخ التى ألهبت جلدى الصغير جعلتنى أتمردُّ عليـه وأرفض الحفظ والدرس، ولكنى كنت سعيدة بنار الفرن التى اعتدت الجلوس أمامها مع أمى، تأخذنى كى أعاونها فى بيوت الأغنياء، أناولها عيدان الحطـــب، ثم أصبحت أناولها قطع العجين، ورويـدًا رويـدًا تعلمـت كيــــف أجلـس أمام الفرن. كنت سعيدة بلون الخبز المائل للحمرة وهــو يخرج مـن الفرن مبتسما، فأضحك له.

تسألنى أمى: لماذا تضحكين؟ أقول لها: كلما ابتسمت للخبز استدار وتلوّن بهذا اللــون الأحمر، وكلما علــت النار نضج أسرع، كانت أمى تنظــر لى نظرة شفقة من القـادم الذى لا أعرفه وتقول: «ربنا يخبز لك العيش». الآن عرفت معنى عبارتها كلما تأخر عليّ زبائنى، لكنى مازلت أبتسم للخبز الطازج، ولعـين النار كلما علت وازداد لهيبها.. أنظر إليها من زاوية الخير الذى تجلبه عليّ. يعاودها الألم فى جسدها.. تترك رأسها على الوسادة.. تغمض عينيها المثبتتين على السقف.. وشـــفتاها تغمغم بآيات القرآن.