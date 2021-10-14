أخبار عاجلة

فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين -
كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور) -
"الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون" -
متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا -
"سليمان الحبيب" بالقصيم يتمكن من استئصال ورم كبير في دماغ خمسينية -
«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة -
"الصحة" تتيح جرعة لقاح كورونا التنشيطية لفئة 18 عامًا فأكثر -
بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": توطين المهن وخلْق الفرص في المناطق استراتيجية فعالة -
السديس يشكر أمير الرياض بالنيابة على جهوده المباركة في خدمة المنطقة وتطويرها -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 622 إصابة جديدة و16 وفاة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

غادة هيكل تكتب: «عين النار» (قصة)

Print
غادة هيكل تكتب: «عين النار» (قصة) غادة هيكل تكتب: «عين النار» (قصة)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عــــين الـنّــــار... النار التى تجلس أمامها بالساعات، تولـج فيها عيدان الحطــب كلما خبت، هى مورد رزقها الوحيـد، عين النار تلهب جسدها، تترك آثار اللهيب على جلدهـا، لكنها لا تشعـر به.. تعــود إلى بيتهـا.. تغـتسل فتشعر بحرارة اللهب. تبحث عـــن بعض «النشاء» تضعه فى بعض ، وتحركـــه بيدهــا حتى يــذوب، وبرفــق تُـمرِّره على جلدهـــا الملتهب.

فى آخر الليل عندما تضع رأسها المنهــك على وسادتها تقرأ آيات قرآنها الذى حفظته بالكُتّاب صغيرة، تعلــو شفتها ابتسامة تعقبها ضمة حاجبيها ووجــــع على كـف يدهـا اليمنـى مـن مسـك أداة الخبيز، وتحريكها للخبز دخولا إلى النار وخروجا منها، ولكنها تذكرت عصا الشيخ الذى يضربها لسوء حفظهــا، تهمس لنفسها: لم يكن رحيما بى لأن أمى أوصته بذلك، ظنا منها أن هـذا هـو السبيل إلى تغيير مسار حياتى. التعليم سوف يجعلنى بعيــدة عـن النـار التى تجلس أمامها بالساعات.

تغمغم، كان عندها حـق، نــار الشيخ التى ألهبت جلدى الصغير جعلتنى أتمردُّ عليـه وأرفض الحفظ والدرس، ولكنى كنت سعيدة بنار الفرن التى اعتدت الجلوس أمامها مع أمى، تأخذنى كى أعاونها فى بيوت الأغنياء، أناولها عيدان الحطـــب، ثم أصبحت أناولها قطع العجين، ورويـدًا رويـدًا تعلمـت كيــــف أجلـس أمام الفرن. كنت سعيدة بلون الخبز المائل للحمرة وهــو يخرج مـن الفرن مبتسما، فأضحك له.

تسألنى أمى: لماذا تضحكين؟ أقول لها: كلما ابتسمت للخبز استدار وتلوّن بهذا اللــون الأحمر، وكلما علــت النار نضج أسرع، كانت أمى تنظــر لى نظرة شفقة من القـادم الذى لا أعرفه وتقول: «ربنا يخبز لك العيش». الآن عرفت معنى عبارتها كلما تأخر عليّ زبائنى، لكنى مازلت أبتسم للخبز الطازج، ولعـين النار كلما علت وازداد لهيبها.. أنظر إليها من زاوية الخير الذى تجلبه عليّ. يعاودها الألم فى جسدها.. تترك رأسها على الوسادة.. تغمض عينيها المثبتتين على السقف.. وشـــفتاها تغمغم بآيات القرآن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"سقيا الماء" بمكة تصدر تقريرها الشهري.. وتوزع 18 ثلاجة رأسية

"سقيا الماء" بمكة تصدر تقريرها الشهري.. وتوزع 18 ثلاجة رأسية

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار

رئيس «مياه الأقصر» يستقبل وفد سقيا الماء للتنمية لدعم مشاريع الصرف الصحي

رئيس «مياه الأقصر» يستقبل وفد سقيا الماء للتنمية لدعم مشاريع الصرف الصحي