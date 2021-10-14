أحمد أبوقراعة يكتب: هيفاء البكر (قصة)

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أمسى غريبا فى أعين الناس، وأمره أمسى مسترابا.

وأمسى قليل المحادثة رغم سرد الناس عنه عجيب المقال وطريف الكلام. ورغم طلب الناس مجالسته إلا أنّه قد أمسى طالبا للهجر والمباعدة.

إذا أشرقت شمس الصباح التفت إلى المغرب كأنه يطوى فى نفسه المكان والزمان. وإذا أظلم الكون غاص من نظره فى ظلمة السماء كأنّه يحدّق فيما خلفها. يعمل رغم حذقه صناعة الزجاج ما يدفع عنه الجوع ويقى جسمه حرًا أو بردًا.

إذا سأله بعض خلّانه فى صناعته قال: «من تراب أو رمل ينفخ فيه النافخ بنار فيستوى أشكالا..»، ثم يبتسم ابتسامةً خفيفةً لم يعرف أصدقاؤه أهى سخرية أم توجّع أم مخزون رئة غصّت بالدخان أم مجاملة جلّاس لألفةِ وإيناسِ ليقول: «كذا العمر كالزّجاج إذا تكسّر لا يعاد له سبكُ»، أمسى فريدا، وقد كان ذا صحبة، وكثيرًا ما أمسى لنفسه رفيقا، وقد كان ذا رفقة وليس يدرى أحدٌ هل فى وحدته هو بنفسه رفيق ولها صديق!.

واعتقد بعض الناس أنه تحوّل صوفيًّا ما تحت الجبّة سوى الله ساكن فى أعماقه مسكينا، لفظ الحياة أو لفظته، ومنهم من يقول إذا سمع منه كلامًا وزنًا ومعنى ذاهبا فى الإيغال ومقصدًا يحار الوهم فيه تخييلا «إنّ المعرفة تُورثُ النّصب، والنّصب يُوجع النفس ويقطع الأنفاس».

ومن الناس من أوغل فيه قبحًا، جاء لا يعلم من أين ولكنه أتى، ربّته عاقرٌ أحسنت إليه وعلّمته. وأحزنه قول الناس فيه ذلك.

وما سمع منهم جميعا قولا إلا ابتسم تلك الابتسامة المبهمة، وما سمع قط أذيّةً إلا طأطأ لها رأسه حتى تمرّ، وذلك ما زاد الناس فيه حيرة. كان بيت أهله إلى جوار حديقة تحكى أشجارها قدمها.

بها برك ماء ونافورة ومقاه ومساحات ترفيه وألعاب حديقة يهرع الناس إليها هربا من ضيق السكن وزحمة الشوارع، ويحبها الأطفال للّعب، ويدمنها الباحثون عن العيون التى فى طرفها حور وحول، وتقصدها اللاتى يبتن فى غير سريرهنّ، حديقة هرّأت الأقدام أرضها وحفّر العابثون جذوع أشجارها ولم يبق فيها سوى قرد عجوز وفيل تكسّر نابه كسولِ وأسد استأنس فعاد كأنه سليل كلاب الديار، وفيها طير الأسطح وحمام يلتقط ما يلقى الصّغار.

كان جالسا إلى صديق فى مقهى الحديقة. نساء ورجال وخلق مختلف كثير. جارٍ وماشٍ وقاعد وساكن رصين وصائحٌ متهافت وجميل ومتجمّل وعيون هادئة وأخرى مغازلة.

وبلحن مطرب هزج «بات يغنى عميد القلب سكرانا» صدح العندليب بصوت مؤنق: «جلست والخوف بعينيها.. قالت يا ولدى لا تحزن...».. يا ولدى لا تحزن غرّنا ظاهرها وأعمانا جوارها وقربها. ولعمرى إنّ العيون لتخطئ واليقين لا يدركُ إلا بالعراء والتعرية، وأما الجوار فالمعروف مُبْعِدٌ كل ظنّ وشكّ وريبةٍ لقد كانت أجمل بنات الحيّ.

ثوب نقى يكسو لحمًا طريًّا يكاد يكشف عن عظم صحيح قوى، وجه زهر يسقيه طلّ الرياحين عبقا وعطرًا، عينان غابة تخيل ساعة السحر، وخدان منهما الأقحوان، وثغر يفرّج عن لؤلؤ مكنون وسحر النافثين فى العقد، شعر لو تعرّى سبائك من ذهب يزيّن قدّا مقدودا وظلا ممدودا، أردتها زوجة لك تنعم بها وإلى جوارها لذّة للعين وللشاربين مزاجها كافور وزنجبيلا.

«هيفاء وهى بكر» وبصوت كاد يسمعه رفيقه همس «أصبحت أطوع خلق الله كلهم» فتلقّفها منه صديقه وقد كاد يألف منه ما ينفلت من شفتيه فقال له: «إنّما الطّاعة من الاستطاعة ومصاحبة النفس للراحة والأمن» فالتفت إليه راضيا عنه.

وشغلته كلمة «مصاحبة»، ومسح بيده وجهه فانغمضت عيناه وكاد يرى من ربّته واقفة أمامه ترتّب هندامه وتبعد شعرا عن عينيه فرحة به تقول: ستصبح بها يا ولدى أسعد الناس وستصبح الخير والمتعة والرّفاه والنعيم، تشرب من تسنيم وتجنى فاكهة وتخلد فى السرّاء فأنت سامرّاء، ستصبح أبا يداعب أولادا من فتاة عشقها من رآها ومن سمع بها، فما حال من سيزيل إذن قشرتها عن حلاوة وطراوة حبّتها.

وفتح عينيه فرأى الساحة عامرة باللهو واللعب، وبدأت شمس الأصيل تنذر باحتضار نورها.

وهفت الكبار وسرح الشباب بين فرح برفقة لليلة وبين من تثاقلت خطاه خيبة.

وتهافت الصّغار يتسابقون ويتراشقون بالورق يكوّرونه أو بقشور بعض الفواكه والغلال. ويسمع بعض العمّال يقول: «تعب كلها الحياة... حظّنا أن نجمع القشور» فطأطأ له رأسه وعاد يذكر تلك الليلة. ليلة غلّقت عليه وعلى زوجته الأبواب.

وأبدت هيفاء حشمة وحدّثت عيناها بـ «هيت لك»، ثوبٌ فضفاضٌ زينةٌ ووجهٌ تأخذ منه الزينة بعض حظّها وتحضُّ. وامتدّت يدى تقبّل يدها فارتدّت خاسئةً وارتدّت شفتاى من غبرة علقت بهما أنكرها لسانى كالملح. ومددتُ يدى أنزع عن رأسها تاجا فانسحب معه شعر قد تدلّى مذهّب مستعار وكشف عن آخر أسود مجعّد لا يطول أذنيها.

وقلت فى نفسى لعلّ فستانها الفضفاض الجميل يخفى أرضا عذراء خصبة نديّة وطريّة سهلة الحرث تمنّى بزرع يهيج أغيظ به الحاسدين.

ولمّا أسدلت الضياء عن الظلام ظهرت ركيزتان ضعيفتان مستقيمتان فوقهما قفص يكاد يكشف عن عضلة تضخُّ ضخَّ المتعب ولا وسط بينهما وللقفص مجدافان طويل وقصير فمسست الطويل فوخزنى القصير فأصاب وجهى وأدمى عينى، فانسحبت خائفا مذعورا أقول فى نفسى: «لعلّها ليست ممّن خلق فى أحسن تقويم». وبعد صمت طويل سمعه رفيقه يقول «كانت تبدو مسرة للناظرين.. فأمسيت بعد ذلك...»، فقال له صديقه بصوت مرتفع: «نعم لقد ذهب المساء وغادر الحديقة كلّ من كان يسرّ الناظرين ولم يبق فيها غير أشباه القبح.

فهلّا عدنا».

فتركا المكان على صوت العندليب: (قد تغدو امراة يا ولدى يهواها القلب هى الدنيا.. وطريقك مسدود يا ولدى..).