في ظل انتشار كورونا .. إليك الطريقة الصحيحة لتنظيف سيارتك

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جعل انتشار فيروس كورونا الناس أكثر وعياً بالنظافة من أي وقت مضى، على الرغم من أن الفيروس ااتاجي ينتقل بشكل من شخص لآخر ، إلا أنه يمكن أن يعيش أيضًا على أسطح أكثر صلابة، مما يعني أنه يجب تنظيف أي مناطق تلامسها جيدًا.

وتعد السيارة واحدة من ضمن الأماكن التى يمكن أن يتواجد بها الفيروس لذلك نوضح لك في السطور التالية طريقة تنظيفها وحماية أسرتك.

أين يجب أن أبدأ التنظيف؟

من الأفضل أن تفكر أولاً في أكثر المناطق التي يتم لمسها في السيارة، كعجلة القيادة ، وذراع ناقل الحركة، وفرملة اليد وأدوات التحكم في الاستريو ومساند الذراعين على كلا الجانبين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أخذ الجزء الخارجي من السيارة أيضًا في الاعتبار، فمن المحتمل أن تكون مقابض الأبواب نقاط هامة.

الجزء الخارجي من السيارة

من الأفضل استخدام منتجات التنظيف الخارجية المعتادة للسيارة، وننصحك بمجرد الانتهاء من تنظيف السيارة بالطريقة المعتادة بتنظف المقابض وجميع الأماكن الخاجية التى تلمسها كثيرا باستخدام الرذاذ المطهر أو مناديل مضادة للبكتيريا من أجل حماية مضاعفة.

تنظيف الأسطح

يمكنك استخدام البخاخات المطهرة، وإذا لم تكن في متناول اليد ، فيمكنك استخدام صابون اليدين التقليدي وخلطه بالماء، أو التطهير بالكلور المخفف بالماء.

إذا كنت قلقًا من أن حدوث ضرر في منطقة معينة من السيارة ، فأبدأ أولاً بمساحة صغيرة جداً للتأكد من أنها لن تسبب أي ضرر أولاً.

الهدف هنا هو تنظيف المناطق بالمعنى التقليدي قبل الانتهاء باستخدام مناديل أو رذاذ مضاد للبكتيريا، فبذلك تقوم بتنظيف مزدوج.

مقاعد السيارة

من الأفضل استخدام المنظفات المصممة خصيصًا للأقمشة على المقاعد والمفروشات، حيث تم تصميمها لتكون لطيفة على النسيج، واحذر الفرك الشديد لأنه بتسبب فى تلف القماش، وفقاً ل motors

الزجاج والبلاستيك

هناك الكثير من المنتجات المنظفة المصممة خصيصًا للبلاستيك الصلب والزجاج، ولكن إذا لم تكن متوفرة، يمكنك تستخدام بخاخات تنظيف الزجاج التقليدية، فهي تعمل بشكل جيد على النوافذ والمرايا والأضواء الداخلية.

المناديل المبللة أو البخاخات المضادة للبكتيريا

إذا كان في متناول يدك الحصول على مناديل مبللة معقمة، فاستخدمها لمسحة أخيرة على الأجزاء الداخلية للسيارة.

وإذا لم تتمكن من الحصول على المناديل استخدم منظف تقليدي متعدد الأغراض.

هذا يعطيها مرة أخيرة للتأكد من أنها نظيفة قدر الإمكان. أوه ، وإذا لم يكن لديك مناديل في متناول اليد ، فيمكن استخدام رذاذ عادي متعدد الأغراض ، فقط ضع كمية صغيرة على منشفة ورقية نظيفة واستخدمها لمسح المناطق التي تحتاج إليها.

اغسل يديك

بعد القيام بكل هذا، من الأهمية بمكان أن تغسل يديك مرة أخرى جيدًا وبشكل صحيح.

وسيضمن هذا أنه إذا تم نقل أي شيء إلى يديك، فسيتم غسله على الفور، وإذا كنت ترتدي قفازات، فضعها في الغسالة على الفور أو ضعها في سلة المهملات إذا كانت تستخدم لمرة واحدة.