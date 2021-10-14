33 عامًا على افتتاح دار الأوبرا المصرية

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على ضفاف النيل، وأمام «كوبرى قصر النيل»، أحد أقدم معالم مصر، والذى تتربع على ناصيتيه 4 سباع شهيرة، تحرس تاريخًا فنيًا وثقافيًا وإنسانيًا يضرب فى جذور مصر، انطلقت دار الأوبرا المصرية، فى 10 أكتوبر 1988، كهدية من الحكومة اليابانية لمصر.

وتعد مصر أول دولة عربية تمتلك أوبرا، حيث أقامها الخديو إسماعيل عام 1869، إلا أنها احترقت فى 28 أكتوبر عام 1971، ليعاد بناؤها مرة ثانية فى موقعها الجديد.

الأوبرا القديمة التى بناها الخديو لتكون منارة ثقافية بحى الأزبكية، تم بناؤها بعد افتتاح قناة السويس، بهدف استضافة ملوك وملكات أوروبا، حيث انتهى البناء منها فى 6 أشهر فقط، وصمم المبنى المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت تضم 850 مقعدًا.

دار الأوبرا المصرية - صورة أرشيفية

بدأت الأوبرا المصرية أول عروضها بعرض «ريجوليتو» فى الاحتفال الرسمى بحضور الخديو إسماعيل والإمبراطورة أوجينى، زوجة نابليون الثالث، وملك النمسا، وولى عهد بروسيا، على الرغم من الانتهاء من عرض «أوبرا عايدة» الذى كان من المقرر تقديمه.

أما دار الأوبرا الحديثة، فقد تمت إقامتها بمعونة من الحكومة اليابانية وتم افتتاحها رسميًا تحت اسم المركز الثقافى والتعليمى، عام 1988، حيث تم تغيير اسمها عام 1989 إلى «المركز الثقافى القومى».

ورغم أهمية مكانها الحالى واستراتيجيته، لوجوده فى منطقة حيوية بالقرب من النيل ومحاط بالأشجار، بالإضافة إلى واجهته الجنوبية التى تطل على النادى الأهلى، فإن الشركة المصممة كانت ترى موقعه عقبة فى التصميم، بسبب عدم انتظامها، وتم تقديم أكثر من تصميم، حتى تم اختيار التصميم الخاص بالمهندس اليابانى كويشيروا شيكيدا، على الطراز الإسلامى.

مبنى الأوبرا

وشارك فريق هندسى مصرى مع الجانب اليابانى، حتى وصلوا إلى التصميم العام وبالأخص شكل القبة والعقود، حتى تبدو متجانسة مع الشكل العام للمشروع، علاوة على ملاءمتها للبيئة المصرية المشيدة فوق أراضيها، حيث وضعت القباب لتعطى المشروع الطابع الإسلامى وكذلك العرائس على حافة المبنى من أعلى ولا يظهر فراغ القبة الكبيرة من الداخل، فهى مركبة فوق جمالونات حديدية.

وحتى لا يتسبب مبنى الأوبرا الجديد فى أى عوائق بصرية للمبانى المحيطة تم بناؤه على ارتفاع منخفض قدر الإمكان، حيث حاول المصمم التدرج بالارتفاعات من مبنى متحف الفن الحديث (باعتباره أقل ارتفاعًا) وحتى القبة السماوية (باعتبارها أعلى ارتفاعًا فى الموقع)، حيث تمثل القبة التى تغطى المدخل أقل مستوى فى الارتفاع، ثم تدرج بالارتفاع فى الصالة الرئيسية حتى وصل إلى أقصى ارتفاع للمبنى فى القبة الكبيرة فوق خشبة المسرح (42.5 من مستوى الدور الأرضى).

وقد راعى المصمم فى تصميمه التغيرات المناخية للبيئة المصرية والتى تتصف بأشعة الشمس القوية فى الصيف ووجود فروق قوية فى درجة الحرارة ما بين فترة الظهيرة والليل، لذلك تم تحفيز الخواص الطاردة للحرارة للحوائط الخارجية والأسقف، وتصغير حجم النوافذ بقدر الإمكان، وكذلك تم عمل حديقة داخلية وتأمين مساحات نصف مفتوحة لتأمين التهوية بطرق طبيعية.

قاعة دار الأوبرا من الداخل

احتراق الأوبرا القديمة

فور احتراق دار الأوبرا القديمة، اجتمع مجلس الوزراء بعد ثلاثة أيام من الحادث، واعتمد مبلغ 200 ألف جنيه للشروع فى بناء دار الأوبرا الجديدة، وفى مايو 1972م قام محمد عبدالقادر حاتم، نائب رئيس مجلس الوزراء للثقافة والإعلام، بوضع حجر الأساس فى أرض الجزيرة أمام مبنى مجلس قيادة الثورة، ومع ذلك لم يتم التنفيذ، كما أبدى الرئيس الراحل أنور السادات فى أكثر من مناسبة اهتمامه بإعادة بناء الأوبرا وأنه سيتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة بنائها، إلا أن ذلك لم يحدث.

وفى أثناء تلك الفترة، تعددت المشروعات المقدمة من بيوت الخبرة الأجنبية لإنشاء دار الأوبرا، حيث تقدم بيت خبرة ألمانى لبناء الأوبرا بتكاليف 60 مليون جنيه، كما تقدم أحد بيوت الخبرة فى النمسا وبعض المستثمرين بمشروع ثقافى تجارى متكامل لا تتحمل مصر فيه أى تكاليف، بشرط أن تستغل النمسا أرباح المشروع لمدة 35 عامًا، يؤول بعدها إلى الملكية المصرية، وكان آخر هذه المقترحات مشروعًا إيطاليًا قدم إلى عبدالحميد رضوان، وزير الثقافة آنذاك، ولكن كل هذه المشروعات لم يكلل لها النجاح لترى النور.

فى بداية الثمانينيات، تشاور يوسوكى ناكائى، سفير اليابان فى مصر، مع المسؤولين عن قطاع الموسيقى بوزارة الثقافة المصرية حول إمكانية تخصيص إحدى المنح التى تقدمها اليابان لمصر فى بناء مركز ثقافى تعليمى، وكانت هذه المشاورات بداية تمهيدية أخذت طريقها إلى التنفيذ أثناء زيارة الرئيس الراحل حسنى مبارك لليابان فى مارس 1983، حيث قررت الحكومة اليابانية بمناسبة هذه الزيارة ودعمًا للعلاقات الثقافية بين البلدين تقديم منحة مالية لا ترد قيمتها 6 مليارات و485 مليون ين يابانى (33 مليون دولار أمريكى) لبناء دار أوبرا جديدة فى القاهرة كمشروع (بناء مركز تعليمى وثقافى).

حريق دار الأوبرا ١٩٧١

وفى 31 مارس 1985، وضع مبارك حجر الأساس لدار الأوبرا بأرض الجزيرة، وفى مايو من نفس العام بدأت شركة كاجيما اليابانية فى البناء وتنفيذ التصميمات، وقد تم الانتهاء من أعمال التشييد والبناء تمامًا فى 31 مارس 1988، أى بعد 34 شهرًا من بدء العمل، وشارك فى تنفيذ المشروع حوالى 30 مهندسًا وإداريًا يابانيًا مع حوالى 500 مصرى، جميعهم عمال باستثناء ستة مهندسين.

وافتتحت دار الأوبرا الجديدة فى العاشر من أكتوبر سنة 1988 بحضور الرئيس المصرى، والأمير اليابانى توموهيتو أوف ميكاسا، وهو الشقيق الأصغر لإمبراطور اليابان، والملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان وقتئذ أميرًا لمدينة الرياض.

وشهدت القاهرة تلك الليلة احتفالاً رسمياً وثقافياً وفنياً كبيراً، وانتشرت مجموعات من عازفى الإيقاع وفرق الخيالة الذين حملوا الأعلام الملونة فى تشكيلات، بدءا من أول كوبرى قصر النيل من ناحية ميدان التحرير وحتى نهايته، كما أحاط طلبة الشرطة قاعة تمثال سعد زغلول المطل على الأوبرا وأضيئت الشموع والشمعدانات داخل الساحة الداخلية للأوبرا.

ووسط هذه المواكب، تقدم مبارك لقص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقد التف حوله كبار الموسيقيين والفنانين والمثقفين والمبدعين المصريين والعالميين، إلى جانب ضيوف الاحتفال من وزراء وأمراء وسفراء وشخصيات سياسية.

افتتاح دار الأوبرا العام عام ١٩٨٨

أرض الأوبرا

وعلى الرغم من أن دار الأوبرا المصرية هى المبنى الأبرز فى «الأرض المقامة عليها» إلا أن أرض الأوبرا تضم أغلب القطاعات التابعة لوزارة الثقافة، حيث تضم مجموعة من المبانى على ضفاف النيل فى الجهة المطلة على حى العجوزة، فبها مبنى قطاع الإنتاج الثقافى، والمركز القومى للترجمة، والمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة إلى مسرح الهناجر، وصندوق التنمية الثقافية، ونقابة الفن التشكيلى، بالإضافة إلى أكثر من مبنى متحفى يستخدم فى استضافة المعارض الفنية، مثل «صالون الشباب»، والمكتبة الموسيقية.

وقد أنقذ إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، المخطط المعمارى لعدد من المبانى الخلفية، حيث كانت وزارة الثقافة استعانت بعدد من الشركات الهندسية لتصميم مبنى لا يتجاوز الـ3 أدوار فى المنطقة المطلة على نيل العجوزة، لبناء المقر الرسمى للوزارة، بعد تداول دعوى قضائية لإعادة «قصر الوزارة بشارع شجرة الدر بالزمالك» إلى ورثة ملاكه، الأمر الذى يوجب إخلاءه وإقامة مبنى بديل لمكتب الوزير.