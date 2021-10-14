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الرئيس التونسي يتعهد بسحب جواز السفر الدبلوماسي ممن حرض ضد الدولة

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الرئيس التونسي يتعهد بسحب جواز السفر الدبلوماسي ممن حرض ضد الدولة الرئيس التونسي يتعهد بسحب جواز السفر الدبلوماسي ممن حرض ضد الدولة
قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، في أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته، إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي ممن حرض ضد الدولة في الخارج.

وتتجه الاتهامات إلى الرئيس السابق المنصف المرزوقي، الذي شارك في وقفة احتجاجية ضد الرئيس سعيد في العاصمة الفرنسية باريس، وكان قد طالب الفرنسية بعدم التعاون مع حكمه، ردا على إعلانه التدابير الاستثنائية بشأن تجميد البرلمان، وتعليق معظم مواد الدستور.

كما اعترف المرزوقي في حوار سابق، بأنه سعى أيضا إلى إلغاء قمة منظمة الدول الفرانكوفونية، المقررة في تونس في نوفمبر القادم، قبل أن تقرر المنظمة تأجيلها إلى 2022.


الوطن السعودية

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