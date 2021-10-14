أخبار عاجلة

فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين -
كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور) -
"الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون" -
متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا -
"سليمان الحبيب" بالقصيم يتمكن من استئصال ورم كبير في دماغ خمسينية -
«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة -
"الصحة" تتيح جرعة لقاح كورونا التنشيطية لفئة 18 عامًا فأكثر -
بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": توطين المهن وخلْق الفرص في المناطق استراتيجية فعالة -
السديس يشكر أمير الرياض بالنيابة على جهوده المباركة في خدمة المنطقة وتطويرها -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 622 إصابة جديدة و16 وفاة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الحضور.. حفلات الأوبرا «كامل العدد»

Print
التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الحضور.. حفلات الأوبرا «كامل العدد» التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الحضور.. حفلات الأوبرا «كامل العدد»

لاقتراحات اماكن الخروج

تواصل دار الأوبرا حفلاتها خلال أكتوبر الجارى، إذ قدمت مؤخرًا حفلين للمايسترو والموسيقار عمر خيرت على المسرح الكبير، يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وشهدت الحفلات إقبالا جماهيريا كبيرا، ورفعت لافتة «كامل العدد»، وشددت الأوبرا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى الحفلات بعد ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مع تحقيق التباعد الاجتماعى داخل المسرح والتشديد على ارتداء ماسكات الوجه والعبور من خلال بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة.

حفلات دار الأوبرا

وعزف «خيرت»، خلال حفليه بصحبة فرقته الموسيقية، عددا كبيرا من المقطوعات، ومنها: «فى هويد الليل، زى الهوا، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، الخواجة عبدالقادر، عارفة، قضية عم أحمد، إنت المصرى، البخيل وأنا، زى ما هى حبها، ضمير أبلة حكمت، اللقاء الثانى، غوايش، عفوًا أيها القانون، 100 سنة سينما».

ومن المقرر أن تحيى الفرقة القومية العربية للموسيقى حفل منتصف أكتوبر الجارى، على خشبة المسرح الكبير، بقيادة المايسترو حازم القصبجى، الذى اختار تقديم باقة مميزة من الأعمال الغنائية الشهيرة التى أبدعها كبار الملحنين لتقديمها.

حفلات دار الأوبرا

ويحيى أوركسترا القاهرة السيمفونى 3 حفلات على المسرح الكبير بدار الأوبرا، أيام 16، 23، 30 أكتوبر، ويأتى العرض ضمن خطة إثراء ريبرتوار أوركسترا القاهرة السيمفونى من خلال إنتاج أعمال غير تقليدية تهدف إلى إلقاء الضوء على المؤلفات العالمية الجادة وتقديمها إلى الجمهور المصرى، إذ تقدم مقتطفات من باليهات «أوزوريس»، «الأمير إيجور»، «بوليرو»، لفرقة باليه أوبرا القاهرة، أوركسترا أوبرا القاهرة، فى 4 حفلات متتالية، أيام الجمعة 22، الأحد 24، الإثنين 25، الثلاثاء 26 أكتوبر الجارى، على خشبة المسرح الكبير، ويقام كذلك حفل لطلاب مركز تنمية المواهب الأحد 31 أكتوبر.

حفلات دار الأوبرا

ويشهد مسرح «النافورة» عرض «فيستا فلامنكا» لفرقة فلامنكو دى مدريد الإسبانية، وتقدم فرقة فلامنكو عرض «أورسولا لوبيز»، فى 3 عروض متتالية، بدأتها أمس الخميس 14، وتواصلها اليوم وغدا.

ويحيى فريق «مونت كايرو» حفلا على مسرح النافورة، الأحد 17 أكتوبر، يقدم خلاله تجربة فنية مبتكرة من إخراج ماهر ذكرى، وبقيادة المايسترو شريف نور، تتضمن صورا غنائية متنوعة من روائع التراث بتوزيع موسيقى مختلف يعكسها الديكور والأداء التمثيلى لأعضاء الفريق، منها «أهل المحبة، شغلونى، بحبك أوى، شط إسكندرية، ضى القناديل»، ورائعة سيد درويش «زورونى كل سنة مرة»، بالإضافة إلى مجموعة من الكلاسيكيات بعنوان «الشارع الغربى»، تقدم الفرقة خلالها مجموعة من الأغانى الإنجليزية والإسبانية والفرنسية يشدو بها أعضاء الفريق مصطفى النجدى، ماهى محمود، سلمى بدر.

حفلات دار الأوبرا

وتحتفى الأوبرا بالمولد النبوى الشريف فى حفل على مسرح النافورة الإثنين 18 أكتوبر، لفرقة الإنشاد الدينى، ووجهت إدارة الأوبرا الدعوة للعديد من سفراء الدول العربية والإسلامية ولعدد من الإعلاميين وكبار الكتاب والنقاد والقنوات الأرضية والفضائية ووكالات الأنباء العالمية لحضور الاحتفالية.

حفلات دار الأوبرا

ويحيى الموسيقار فتحى سلامة حفلا على خشبة المسرح المكشوف، الأحد 24 أكتوبر، ي ليه حفل لعلى الألفى وفرقته الإثنين 25 أكتوبر، ويقدم هشام خرما حفلًا أيضًا على نفس المسرح الجمعة 29 أكتوبر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور)

كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور)

النشرة المرورية..«الداخلية»:غلق كوبري الجيزة والساحل وتحويلات بشارع الهرم ..(التفاصيل)

النشرة المرورية..«الداخلية»:غلق كوبري الجيزة والساحل وتحويلات بشارع الهرم ..(التفاصيل)

«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )

«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )