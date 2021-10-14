التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الحضور.. حفلات الأوبرا «كامل العدد»

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تواصل دار الأوبرا حفلاتها خلال أكتوبر الجارى، إذ قدمت مؤخرًا حفلين للمايسترو والموسيقار عمر خيرت على المسرح الكبير، يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وشهدت الحفلات إقبالا جماهيريا كبيرا، ورفعت لافتة «كامل العدد»، وشددت الأوبرا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى الحفلات بعد ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مع تحقيق التباعد الاجتماعى داخل المسرح والتشديد على ارتداء ماسكات الوجه والعبور من خلال بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة.

حفلات دار الأوبرا

وعزف «خيرت»، خلال حفليه بصحبة فرقته الموسيقية، عددا كبيرا من المقطوعات، ومنها: «فى هويد الليل، زى الهوا، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، الخواجة عبدالقادر، عارفة، قضية عم أحمد، إنت المصرى، البخيل وأنا، زى ما هى حبها، ضمير أبلة حكمت، اللقاء الثانى، غوايش، عفوًا أيها القانون، 100 سنة سينما».

ومن المقرر أن تحيى الفرقة القومية العربية للموسيقى حفل منتصف أكتوبر الجارى، على خشبة المسرح الكبير، بقيادة المايسترو حازم القصبجى، الذى اختار تقديم باقة مميزة من الأعمال الغنائية الشهيرة التى أبدعها كبار الملحنين لتقديمها.

حفلات دار الأوبرا

ويحيى أوركسترا القاهرة السيمفونى 3 حفلات على المسرح الكبير بدار الأوبرا، أيام 16، 23، 30 أكتوبر، ويأتى العرض ضمن خطة إثراء ريبرتوار أوركسترا القاهرة السيمفونى من خلال إنتاج أعمال غير تقليدية تهدف إلى إلقاء الضوء على المؤلفات العالمية الجادة وتقديمها إلى الجمهور المصرى، إذ تقدم مقتطفات من باليهات «أوزوريس»، «الأمير إيجور»، «بوليرو»، لفرقة باليه أوبرا القاهرة، أوركسترا أوبرا القاهرة، فى 4 حفلات متتالية، أيام الجمعة 22، الأحد 24، الإثنين 25، الثلاثاء 26 أكتوبر الجارى، على خشبة المسرح الكبير، ويقام كذلك حفل لطلاب مركز تنمية المواهب الأحد 31 أكتوبر.

حفلات دار الأوبرا

ويشهد مسرح «النافورة» عرض «فيستا فلامنكا» لفرقة فلامنكو دى مدريد الإسبانية، وتقدم فرقة فلامنكو عرض «أورسولا لوبيز»، فى 3 عروض متتالية، بدأتها أمس الخميس 14، وتواصلها اليوم وغدا.

ويحيى فريق «مونت كايرو» حفلا على مسرح النافورة، الأحد 17 أكتوبر، يقدم خلاله تجربة فنية مبتكرة من إخراج ماهر ذكرى، وبقيادة المايسترو شريف نور، تتضمن صورا غنائية متنوعة من روائع التراث بتوزيع موسيقى مختلف يعكسها الديكور والأداء التمثيلى لأعضاء الفريق، منها «أهل المحبة، شغلونى، بحبك أوى، شط إسكندرية، ضى القناديل»، ورائعة سيد درويش «زورونى كل سنة مرة»، بالإضافة إلى مجموعة من الكلاسيكيات بعنوان «الشارع الغربى»، تقدم الفرقة خلالها مجموعة من الأغانى الإنجليزية والإسبانية والفرنسية يشدو بها أعضاء الفريق مصطفى النجدى، ماهى محمود، سلمى بدر.

حفلات دار الأوبرا

وتحتفى الأوبرا بالمولد النبوى الشريف فى حفل على مسرح النافورة الإثنين 18 أكتوبر، لفرقة الإنشاد الدينى، ووجهت إدارة الأوبرا الدعوة للعديد من سفراء الدول العربية والإسلامية ولعدد من الإعلاميين وكبار الكتاب والنقاد والقنوات الأرضية والفضائية ووكالات الأنباء العالمية لحضور الاحتفالية.

حفلات دار الأوبرا

ويحيى الموسيقار فتحى سلامة حفلا على خشبة المسرح المكشوف، الأحد 24 أكتوبر، ي ليه حفل لعلى الألفى وفرقته الإثنين 25 أكتوبر، ويقدم هشام خرما حفلًا أيضًا على نفس المسرح الجمعة 29 أكتوبر.