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محمد الشرنوبى شاب حائر بجميع علاقاته فى «فرق خبرة»

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محمد الشرنوبى شاب حائر بجميع علاقاته فى «فرق خبرة» محمد الشرنوبى شاب حائر بجميع علاقاته فى «فرق خبرة»

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أسرة تتفاقم مشكلاتها، وشاب حائر بين أمه وأبيه، لا يجرؤ على بدء علاقة عاطفية، هكذا كشف الإعلان الرسمى لفيلم «فرق خبرة» عن بطله ناجى الذى يعانى ارتباكاً واضحاً فى شتى علاقات حياته.

وأطلقت الشركتان المنتجتان إعلان الفيلم استعداداً لإطلاقه قريباً بجميع دور العرض، وكشف الإعلان عن بطله الهادئ المسالم ناجى، والذى يبدو متورطاً فى صراعات لا تنتهى بين أمه التى لا تتوقف عن طلب الطلاق، وأبيه الذى لا يتوقف عن شكواه منها، ثم يظهر «ناجى» متأثراً بما يدور فى محيط أسرته، فيتردد كثيراً فى الإقدام على خوض علاقة عاطفية، إلى أن يلتقى «سلمى» الفتاة الاستثنائية التى تحاول إكسابه الجرأة لتكوين علاقات جديدة بحياته، ثم تتطور علاقتهما سوياً لتمر بمواقف كوميدية ومراحل عاطفية متباينة.

«فرق خبرة» يشارك فى بطولته النجوم محمد الشرنوبى وهدى المفتى والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوى وطه الدسوقى، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلمى «لا تراجع ولا استسلام» و«أعز الولد».

الفيلم هو أولى تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التى شاركت فيها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وتدور أحداثه حول «ناجى» الحالم الهادئ الذى يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع «سلمى» إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية، وهو كوميديا درامية عن مرحلة النضوج، وكيف يتعلم «ناجى» أن يتحكم فى مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.

المصرى اليوم

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