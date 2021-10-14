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«أمر تكليف» و«عبور وانتصار» عروض احتفالات أكتوبر تجذب جمهور المحافظات

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«أمر تكليف» و«عبور وانتصار» عروض احتفالات أكتوبر تجذب جمهور المحافظات «أمر تكليف» و«عبور وانتصار» عروض احتفالات أكتوبر تجذب جمهور المحافظات

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قال الفنان محمد الشرقاوى، مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفنى للمسرح، إن الفرقة تعمل بكامل طاقتها على تنفيذ خطة الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال، وهى الخطة التى وضعها البيت الفنى للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، حيث اختتمت ليالى عرض «أمر تكليف» من إنتاج فرقة المسرح الحديث، والذى قدم عروضه من قرى الحسينية بمحافظة الشرقية، والتى تقدم العروض بها ضمن مبادرة «حياة كريمة» تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.

واختتم أيضا عرض «عبور وانتصار» من إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال عروضه بمحافظة الإسماعيلية، بينما استمر «صحينا يا سينا» فى عروضه بمحافظة الغربية حتى أمس الأول، ليكون بذلك قد تم تقديم ٢٥ ليلة عرض بـ ٤ محافظات هى: الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، ودمياط داخل المراكز والقرى، وذلك ضمن احتفالات البيت الفنى للمسرح بنصر أكتوبر المجيد، والتى أقيمت هذا العام بالمحافظات.

وأضاف «الشرقاوى» أن العروض لاقت إقبالا جماهيريا منقطع النظير، خاصة بقرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث وصلت أعداد الحضور بها للآلاف بليلة العرض الواحدة.

وتهدف الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال إلى تقديم ١٤ عرضا مسرحيا بـ ٢٠٠ قرية، تقدم ١٤٥ ليلة عرض بقرى ضمن مبادرة حياة كريمة، وتستمر حتى شهر يناير من العام المقبل.

المصرى اليوم

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