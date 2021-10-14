عصام عبدالفتاح يطالب بشطب أى لاعب يتعدى على الحكام

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طالب عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة فرض عقوبات صارمة على أي لاعب حال الخروج من النص، وقال عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية «أطالب بشطب أي لاعب يتعدى على الحكام». لافتا إلى أنه لابد من فرض عقوبات صارمة وعدم التهاون في ذلك.

وعن حكم مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، قال: لو لم يطلب الأهلي والزمالك حكام أجانب سيتم تعيين طاقم مصري ولن أسمح بتدخل الأندية في الاختيارات، مشدداً على أنه لن يقبل التدخل في عمله كرئيسا للجنة الحكام.

وعن بند المادة 98 الخاص بإمكانية إعادة المباراة في حالة اعتراف الحكم بوجود خطأ من جانبه، أوضح أن هذا البند مدرج ضمن لائحة الاتحاد الدولى ومعمول به منذ فترة طويلة.