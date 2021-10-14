برعاية وزير الشباب والرياضة «ستريت وورك أوت» ينظم بطولة الجائزة الكبرى

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ينظم الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية «ستريت وورك أوت»، برئاسة إسلام قرطام، بطولة «الجائزة الكبرى» بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، وتمتد فعاليتها على مدار يومين تبدأ من غدًا الجمعة وحتى بعد غد السبت بالمركز الأوليمبي بالمعادي وذلك في إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتتضمن البطولة 3 فئات للمنافسة، الأولى بطولة الـ«Power»، وبطولة الـ«Strength»، وبطولة الـ«Free Style» بمشاركة 20 فريق.

وسيقام في تمام الساعة السادسة مساءً بعد غد الأحد، احتفالية كبرى تتضمن فعاليتها ندوة عن حرب أكتوبر بمشاركة عدد من الرياضيين وأبطال حرب أكتوبر، كما سيتم تكريم البعثة المصرية المشاركة في بطولة العالم بروسيا، والتي نجحت في تحقيق إنجار تاريخي، بتحقيق اللاعب أحمد جمال المركز الثاني على مستوي العالم في فئة الـ«Strength»، واللاعب مازن أحمد المركز الرابع على مستوي العالم في فئة «Free Style»، واللاعب أشرف جمال المركز السادس على مستوي العالم في فئة ال «Power»، واللاعب عبدالرحمن ممدوح المركز الحادي عشر على مستوي العالم في فئة ال «Free Style».

كما سيتم تكريم مجلس شعبة التصوير الصحفي بنقابة الصحفيين، المصور الصحفي حسام دياب، والمصور الصحفي أسامة عبدالنبي، والمصور الصحفي مجدي إبراهيم.

والفائزين في مسابقة أفضل صورة للعاصمة الإدارية، المصور الصحفي أحمد عجمي عبدالغني، الفائز بالمركز الأول، وفى المركز الثاني مناصفًا المصور الصحفي محمد خالد، والمصور الصحفي محمد كمال، والمركز الثالث، المصور الصحفي سليمان العطيفي.

والفائزين في مسابقة أفضل صورة لبطولة «ستريت وورك أوت»، المصور الصحفي محمد حسام الدين، الفائز بالمركز الأول، وفى المركز الثاني مناصفًا، المصور الصحفي محمود خالد، والمصورة الصحفية شروق غنيم، وفى المركز الثالث المصور الصحفي محمود الخواص.

وسيتم تقديم اللاعب عبدالمهيمن 67 عامًا أكبر لاعب يمارس رياضة «ستريت وورك أوت» في، العالم وتقديم الشاب فارس، الذي يمارس «ستريت وورك أوت» بساق واحدة كنموذج للتحدي.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي انه سعيد بالنشاط المكثف والملحوظ لاتحاد ستريت وورك أوت، والاقبال الكبير من الشباب على المشاركة في الفعاليات التي ينظمها الاتحاد على مستوى الاحتراف والهواة، وشدد على دعمه لنشر مراكز التدريب لنشر ثقافة الممارسة البدنية على كافة انحاء الجمهورية.

وأشاد بنتائج بعثة ستريت وورك أوت في بطولة العالم، والتى تأتى ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية على كافة الاصعدة القارية والعالمية والأولمبية في ظل رعاية واهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ودعمه اللامحدود لشباب مصر في شتى المجالات.

ومن جانبه أكد اسلام قرطام أن رياضات الشارع واللياقة التنافسية تشهد طفرة كبيرة ويتم تنظيم سلسلة من البطولات مشيرًا إلى أن عقب بطولة القاهرة الكبرى سيتم تنظيم بطولة عالم في اللياقة التنافسية لأول مرة في مصر بمشاركة 40 دولة وذلك بنادى النادي العاصمة الادارية، وشدد على أن مجلس الإدارة يسعى لنشر ثقافة الممارسة لكافة فئات الشعب المصرى من خلال خطة طموحة سيتم الإعلان عن تفاصيلها الفترة المقبلة في مؤتمر صحفى موسع.