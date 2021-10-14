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تدريبات بدنية للاعبي فى مران الفريق بكينيا

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تدريبات بدنية للاعبي الزمالك فى مران الفريق بكينيا تدريبات بدنية للاعبي فى مران الفريق بكينيا

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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران الفريق اليوم الخميس الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد كاساراني.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري حول الملعب تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات خفيفة بالكرة.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأبيض قد اكتملت فجر اليوم بوصول كل من الدكتور حسام المندوه وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وهم: محمد أبوجبل ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد “زيزو” بالإضافة للثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والمغربي أشرف بن شرقي.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

المصرى اليوم

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