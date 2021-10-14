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قصور الثقافة تحتفل بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمحافظة أسوان

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قصور الثقافة تحتفل بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمحافظة أسوان قصور الثقافة تحتفل بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمحافظة أسوان

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في إطار توجيهات وإهتمام وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بالمشاركة في المناسبات والأعياد القومية، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة، مهرجان بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بعدد من المواقع الثقافية بمحافظة أسوان خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري.

يشارك باحتفالات الهيئة هذا العام عدد من الفرق الفنية التابعة لللإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى في هذه الاحتفالات وهى فرق «أسوان، الأنفوشى، المنيا، المنصورة، كفر الشيخ، قنا، الوادى الجديد» للفنون الشعبية، بالإضافة لفرقتى «توشكى، شلاتين» التلقائيتين، بجانب فرقة النيل للآلات الشعبية.

المصرى اليوم

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