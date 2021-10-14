البرهان لـ «سفراء الدول الأفريقية» : ملتزمون بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية

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التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، بمكتبه اليوم، المجموعة الأفريقية والسفراء ورؤساء البعثات الافريقية وممثل الإتحاد الأفريقي بالخرطوم.

وأكد «البرهان»، خلال اللقاء على ضرورة العمل على توسيع دائرة المشاركة لتضم كل القوى السياسية التي ساهمت في صنع التغيير، مشددا على حرصهم التام على حماية الثورة والتغيير حتى تكتمل مراحل الانتقال الديمقراطي، والتزامهم بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

وعبر السفراء عن تقديرهم لرئيس مجلس السيادة السوداني لاطلاعهم على الوضع الراهن في السودان.

وقال سفير المملكة المغربية، عميد المجموعة الأفريقية،والسلك الدبلوماسي محمد ماء العينين«إننا لمسنا حرص القيادة على معالجة القضايا السياسية وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية وتوسيع ماعون المشاركة العريضة واستكمال عملية السلام وإنجاح الفترة الانتقالية»، مشيرا إلى ان لقاء رئيس مجلس السيادة الإنتقالي حظي بروح تفاؤلية لمواجهة التحديات الراهنة.

من جانبه اوضح السفير محمد بلعيش ممثل الإتحاد الأفريقي، ان اللقاء تناول بشفافية مستجدات الوضع الراهن، وكيفية التقدم بخطى ثابتة خلال هذه المرحلة، نحو الاستحقاقات الديمقراطية، خاصة بعد الانفتاح الكبير للسودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي وإزالة اسمه من القائمة السوداء ،لافتا إلى ان رئيس مجلس السيادة، شدد على ضرورة تقوية اللحمة السودانية بجمع القوى السياسية واستكمال البناء المؤسسي ومسار السلام والإصلاح الاقتصادي لضمان الاستقرار الدائم للسودان.