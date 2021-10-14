موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 .. وتحذير جديد من «المالية» للموظفين

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موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021.. سؤال يطرحه عدد كبير من الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة مع بداية النصف الثاني من كل شهر.. وتقدم «المصري اليوم» خدماتها للقراء وتنشر مواعيد صرف مرتبات أكتوبر للعاملين والتي تختلف حسب كل وظيفة

كشفت وزارة المالية أن صرف مرتبات الموظفين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة سيتم على 4 أيام خلال النصف الثاني من الشهر أكتوبر الحالي بهدف المحافظة على حياة الموظفين من تجمعهم أمام ماكينات الصراف الآلي أثناء صرف المرتب، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

تقرر أن يكون يوم الاحد 21 سبتمبر اليوم الأول لصرف مرتبات العاملين في الدولة، على أن تم صرف مرتبات شهر أكتوبر بداية من الاحد الموافق 24 أكتوبر، للهيئات والوزارات الاتية:

- الوزارات يتم اليوم صرف مرتبات الموظفين في الوزارات الصحة والداخلية والاتصالات والقوى العاملة والتموين والتضامن الاجتماعي والنقل والإنتاج الحربي والهجرة وشؤون مجلس النواب وشؤون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال العام والثقافة والأوقاف والآثار والإسكان والطيران المدني والتجارة والصناعة والبيئة والبترول والسياحة.

- الهيئات ،يتم صرف يوم الأحد أيضا مرتبات موظفي المجلس الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطن، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب.

تقرر صرف مرتبات العاملين في الدولة يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021 لعدد من الوزارات والجهات وهي:

- الوزارات :صرف مرتبات العاملين في هذا اليوم الاثنين في وزارات التعليم العالي والتنمية المحلية والكهرباء والعدل والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط.

- الهيئات: يتم صرف مرتبات الموظفين يوم الاثنين في الجهات: النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة للرقابة المالية والمحكمة المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات ودار الإفتاء المصرية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومعهد الخدمات المالية.

ماكينات صرف لذوى الاعاقة - صورة أرشيفية

تقرر صرف مرتبات العاملين في شهر أكتوبر اليوم الثلاثاء في عدد من الوزارات والجهات المختلفة وهي:

- الوزارات: صرف مرتبات الموظفين في الدولة يوم الثلاثاء في وزارات التربية والتعليم والزراعة والموارد المائية واستصلاح الأراضي والرى والشباب والرياضة والخارجية والمالية.

- الجهات: يتم أيضا صرف مرتبات العاملين في الدولة يوم الثلاثاء في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والجهات التابعة للأزهر الشريف.

حذرت وزارة المالية الموظفين من التزاحم على ماكينات الصراف الآلي أثناء عملية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، وقالت أن الرواتب متاحة في أي وقت اعتبارًا من الأحد 24 أكتوبر على ان يتم الصرف حسب كل وظيفة بالجدول المحدد لها للصرف.