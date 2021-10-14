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قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تخصيص مكتب لفحص تحليل pcr ومكتب لتقديم لقاح فيروس كورونا لضيوف مهرجان الجونة السينمائي، وتواجد طاقم طبي كبير لتوفير الكمامات والمطهرات لضمان سلامة الضيوف.

وشهد فرع الجامعة الألمانية الذي يعد مقر فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة العمل التحضيرات الخاصة لانطلاق الدورة الجديدة من المهرجان وشهد مقر المهرجان إقبال لحجز تذاكر الأفلام.

تشهد فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، عرض الفيلم المغربي الفرنسي «على صوتك» في مركز الجونة للمؤتمرات، وذلك غدا الجمعة 15 أكتوبر في السادسة والنصف مساءً أول أفلام الجونة، وذلك بعدما قرر المهرجان عدم عرض فيلم للافتتاح العام الجاري والأعوام المقبلة حرصا على راحة الضيوف الحاضرين من العديد من الدول ولمنح مساحة لمشاهدة الفيلم لعدد أكبر من الجمهور.

