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نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري يستقبل "تركي بن محمد"

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ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري يستقبل

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مأدبة غداء تكريمًا للأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر والوفد المرافق له، ومن الجانب القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وناصر بن غانم الخليفي.

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري يستقبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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