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«الداخلية» تكشف حقيقة إنتشار سير سيارات النقل بـ لوحات مطموسة علي الطرق

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«الداخلية» تكشف حقيقة إنتشار سير سيارات النقل بـ لوحات مطموسة علي الطرق «الداخلية» تكشف حقيقة إنتشار سير سيارات النقل بـ لوحات مطموسة علي الطرق

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً إدعاء إنتشار سير سيارات النقل بالطريق العام دون لوحات معدنية أو لوحات معدنية مطموسة
قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات منشور تم تداوله خلال إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، متضمناً إدعاء إنتشار سير سيارات النقل بالطريق العام بدون لوحات معدنية أو لوحات معدنية مطموسة، ومحاولة الترويج لتلك الشائعات»

وأضافت: «بالفحص تم تحديد القائم على الحساب المشار إليه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة )، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته سيارة، تبين قيامه بطمس أحد الأرقام باللوحة المعدنية الخاصة بها ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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