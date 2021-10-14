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الداخلية تكشف ملابسات تداول مقطعى على «تيك توك» لشاب يقوم بالرقص

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الداخلية تكشف ملابسات تداول مقطعى فيديو على «تيك توك» لشاب يقوم بالرقص الداخلية تكشف ملابسات تداول مقطعى على «تيك توك» لشاب يقوم بالرقص

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كشفت وزارة الداخيلة ملابسات تداول مقطعى عبر تطبيق «تيك توك» يظهر خلالهما أحد الأشخاص يقوم بأداء بعض الحركات الاستعراضية «الرقص» بالطريق العام.
قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما عبر تطبيق «تيك توك».. المقطع الأول يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء بعض الحركات الاستعراضية (الرقص) أعلى الرصيف ويظهر خلفه بعض رجال الشرطة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، والمقطع الثانى يظهر خلاله ذات الشخص يقوم بذات الحركات بمنتصف الطريق على خط عبور المشاه أمام السيارات خلال توقفها بإحدى الإشارات المرورية» .
وأضافت: بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخص المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بذلك على سبيل الهواية للحصول على عدد كبير من المشاهدات على تطبيق «تيك توك».. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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