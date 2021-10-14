أخبار عاجلة

"الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون" -
متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا -
"سليمان الحبيب" بالقصيم يتمكن من استئصال ورم كبير في دماغ خمسينية -
«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة -
"الصحة" تتيح جرعة لقاح كورونا التنشيطية لفئة 18 عامًا فأكثر -
بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": توطين المهن وخلْق الفرص في المناطق استراتيجية فعالة -
السديس يشكر أمير الرياض بالنيابة على جهوده المباركة في خدمة المنطقة وتطويرها -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 622 إصابة جديدة و16 وفاة بكورونا -
«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل ) -
بالفيديو.. قتلى وجرحى في انفجار بمطعم شمال شرقي الصين صباح اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل «تعليم مطروح» يحيل مدير تحفيظ القرآن الابتدائية وعضوين بالإدارة للتحقيق

Print
وكيل «تعليم مطروح» يحيل مدير تحفيظ القرآن الابتدائية وعضوين بالإدارة للتحقيق وكيل «تعليم مطروح» يحيل مدير تحفيظ القرآن الابتدائية وعضوين بالإدارة للتحقيق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة مطروح، اليوم تحويل مدير مدرسة تحفيظ القرآن الابتدائية وعضوين بقسم المتابعة في إدارة مطروح التعليمية لجهات التحقيق، وذلك للتقصير في أداء عملهم المنوط بهم وفق مقتضي الواجب الوظيفي، وإنعدام المتابعة لفصول رياض الاطفال التابعة للمدرسة .

وأوضح «سلامة» أن وجه على الفور بإيفاد لجنة لمتابعة سير الدراسة بفصول رياض الاطفال التابعة لمدرسة تحفيظ القرآن حيث رصدت اللجنة عدم وجود الاشراف اليومي على أحد فصول روضة الأطفال .

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لأماني فؤاد موجه رياض الاطفال عرفانا بقيامها خلال الجولة التفقدية بمعالجة الأزمة على الفور في إطار تربوي مهني متميز يدل على الاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية الملقاة على عاتقها .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور)

كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور)

النشرة المرورية..«الداخلية»:غلق كوبري الجيزة والساحل وتحويلات بشارع الهرم ..(التفاصيل)

النشرة المرورية..«الداخلية»:غلق كوبري الجيزة والساحل وتحويلات بشارع الهرم ..(التفاصيل)

«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )

«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )