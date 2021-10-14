وكيل «تعليم مطروح» يحيل مدير تحفيظ القرآن الابتدائية وعضوين بالإدارة للتحقيق

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قرر عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة مطروح، اليوم تحويل مدير مدرسة تحفيظ القرآن الابتدائية وعضوين بقسم المتابعة في إدارة مطروح التعليمية لجهات التحقيق، وذلك للتقصير في أداء عملهم المنوط بهم وفق مقتضي الواجب الوظيفي، وإنعدام المتابعة لفصول رياض الاطفال التابعة للمدرسة .

وأوضح «سلامة» أن وجه على الفور بإيفاد لجنة لمتابعة سير الدراسة بفصول رياض الاطفال التابعة لمدرسة تحفيظ القرآن حيث رصدت اللجنة عدم وجود الاشراف اليومي على أحد فصول روضة الأطفال .

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لأماني فؤاد موجه رياض الاطفال عرفانا بقيامها خلال الجولة التفقدية بمعالجة الأزمة على الفور في إطار تربوي مهني متميز يدل على الاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية الملقاة على عاتقها .