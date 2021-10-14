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«فقدت السند والضهر».. رانيا محمود ياسين تُحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها من أمام قبره

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«فقدت السند والضهر».. رانيا محمود ياسين تُحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها من أمام قبره «فقدت السند والضهر».. رانيا محمود ياسين تُحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها من أمام قبره

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أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكرى وفاة والدها الفنان الراحل محمود ياسين، الذي تحل يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر.

ونشرت «رانيا» مجموعة صور أثناء زيارة قبره بصحبة والدتها الفنانة شهيرة وشقيقها عمرو ياسين وزوجها الفنان محمد رياض وأبنائهم عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الخميس، وعلقت عليها قائلة: «اليوم الذكرى السنوية لأبى الغالي.. اليوم الذي فقدت فيه أغلى الناس.. السند والضهر فوضت قلبي لله».

ورحل الفنان محمود ياسين عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 14 أكتوبر، وترك رصيدا هائلا من الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة كما كان نجما مميزا بأفلام حرب أكتوبر ومنها «الرصاصة لا تزال في جيبي» و«بدور» و«حائط البطولات».

المصرى اليوم

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