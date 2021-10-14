طالبات بجامعة رنية يشكين من سوء المبنى القديم

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يناشدن سرعة التوجيه بالنقل إلى المبنى النموذجي

أبدى عدد كبير من طالبات الكلية الجامعية برنية التابعة لجامعة الطائف، تذمرهن من حالة المبنى القديم الذي وصفنه بغير المناسب، وعدم استيعابه لزيادة الأعداد، مطالبات بنقلهن إلى المبنى النموذجي الحكومي الذي تم بناؤه والانتهاء من تجهيزاته.

وأشارت الشاكيات إلى أنهن يرغبن في تدخل إدارة جامعة الطائف لحل معاناتهن المستمرة، التي حان وقت إنهائها، بعد توفر المبنى المناسب الذي روعيت فيه الطاقة الاستيعابية والفصول الدراسية الحديثة وغيرها من المتطلبات الأساسية.

وطالب عدد من أولياء الأمور عبر "سبق"، بسرعة تدخل مدير جامعة الطائف لإنهاء معاناة الطالبات وتوفير البيئة التعليمية المناسبة؛ ليواصلن مسيرتهن العلمية بكل جد واجتهاد.

"سبق" بدورها أجرت اتصالات بإدارة العلاقات العامة، وأرسلت رسائل إلى المتحدث الرسمي باسم جامعة الطائف، ونقلت معاناة طالبات جامعة رنية، ولم تتلقَّ ردًّا على الاستفسار.