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885 خدمة تقدمها العيادات المتنقلة لـ"إغاثي" الملك بمخيم وعلان بحجة

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كما نفذت 9 أنشطة للتخلص من النفايات خلال شهر سبتمبر

885 خدمة تقدمها العيادات المتنقلة لـ

قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، 885 خدمة للمستفيدين خلال شهر سبتمبر 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 155 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 128 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 23 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 36 مراجعًا.

وفي مجال الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ422 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 112 مريضًا، كما نفذت 9 أنشطة للتخلص من النفايات.

885 خدمة تقدمها العيادات المتنقلة لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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