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أستاذ علم نفس عن رقص محمد رمضان مع مضيفات داخل طائرة: «مجنون شهرة»

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أستاذ علم نفس عن فيديو رقص محمد رمضان مع مضيفات داخل طائرة: «مجنون شهرة» أستاذ علم نفس عن رقص محمد رمضان مع مضيفات داخل طائرة: «مجنون شهرة»

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هاجم الدكتور ماهر الضبع، أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية في القاهرة، الفنان محمد رمضان بعد انتشار المضيفة الذي أثار الجدل في الساعات الأخيرة، واصفًا رمضان بأنه «مجنون شهرة».

وقال «الضبع» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، إن «الفنان محمد رمضان دائمًا ما يحب الظهور، لذلك عندما يرى نفسه بعيدًا عن الأضواء يقوم بمثل هذه التصرفات، التي تثير الرأي العام متجاهلًا مدى تأثير الهجوم الذي يواجهه».

ويرى أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية في القاهرة أن «التعامل الأمثل مع تصرفات محمد رمضان هو عدم تهويلها بالحديث عنها بشكل كبير، لأنه في الأساس يقوم بهذه السلوكيات للفت الأنظار تجاهه».

وحول تعمده نشر فيديو أثار الجدل وحمل العديد من الانتقادات، قال أستاذ علم النفس إن «محمد رمضان ينجح في تحقيق أهدافه من الدعاية التي يسوق بها لنفسه من خلال هذه السلوكيات حتى وإن وصل الأمر لتصرف أكثر «حماقة» من السابق، مادام هناك تفاعل».

كان محمد رمضان قد أثار الجدل في الساعات الأخيرة بعد نشرة فيديو من داخل طائرة خاصة أثناء توجهه إلى الجونة لحضور مهرجان الجونه السينمائي الدولي الذي تنطلق فعالياته مساء اليوم، ويظهر في الفيدو إحدى المضيفات وهي ترقص على أنغام أغنية رمضان «يا حبيبي»، مما عرض رمضان لهجوم من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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