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«الخارجية» تطلق أول منصة الكترونية لتقديم الخدمات للمصريين بالخارج (الرابط)

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«الخارجية» تطلق أول منصة الكترونية لتقديم الخدمات للمصريين بالخارج (الرابط) «الخارجية» تطلق أول منصة الكترونية لتقديم الخدمات للمصريين بالخارج (الرابط)

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أطلقت وزارة الخارجية منصة الكترونية لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنيين المصريين في دول العالم المختلفة .

ورحبت وزارة الخارجية بأبناء في الخارج، وقالت إنه يسرها أن تعلن عن تدشين النسخة التجريبية للموقع الإلكتروني الخاص بالبعثات القنصلية في الخارج، بهدف تيسير الخدمات القنصلية، وتوفير منصة إلكترونية واحدة يستقي منها المواطن المعلومات الصحيحة الخاصة بالخدمات القنصلية التي تقدمها بعثاتنا المختلفة، إضافة إلى إتاحة النماذج الخاصة بتلك المعاملات بطريقة إلكترونية .

وأوضحت وزارة الخارجية، أن المرحلة الحالية تضم عدد محدود من القنصليات في إطار مراحل عدة ستضم بعثات أخرى، مؤكدة أن تدشين هذا الموقع، يأتي ضمن سلسلة من أعمال التطوير التي تهدف إلى إنجاز الخدمات القنصلية في وقت أسرع والارتقاء بجودتها، انطلاقاً من دور وزارة الخارجية في خدمة أبناء مصر في الخارج، وربطهم بالوطن الأم، ليس فقط كواجب يفرضه حق المواطن المصري في الحصول على خدمة لائقة، وإنما كمصدر فخر للحكومة المصرية ولوزارة الخارجية وللقائمين على العمل القنصلي.

وفيما يلي رابط المنصة الألكترونية التي أطلقتها وزارة الخارجية لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنيين المصريين في الخارج من هنا

المصرى اليوم

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