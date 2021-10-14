«شيفورليه» تعلن رسميًا موعد طرح سيارتها «كورفيت» المموهة الجديدة

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أكدت شركة «شيفورليه» الأمريكية لصناعة السيارات، أن «كورفيت Z06» الجديدة ستظهر لأول مرة في 26 أكتوبر الجاري، وسيكون لدى السيارة «كورفيت» ٢٠٢٣ محرك «V8» ذو سطح مستو بسعة تزيد عن 600 حصان.

وستكشف «شيفروليه» عن كورفيت «C8 Z06» بفيلم قصير، في 26 أكتوبر، ويلي الفيديو حلقة نقاش حول تفاصيل السيارة، وفقًا للموقع المتخصص في السيارات «Car and drive». يذكر أن الشركة كانت تستعد منذ أسابيع إلى إطلاق سيارتها تلك، وذلك بعدما شهد العام الماضي إطلاق الجيل الثامن والجديد كليًا من طراز «شيفورليه كورفيت»- وظهرت النسخة التجريبية من السيارة في ولاية ميشيجان الامريكية خلال رحلة سيرها في الشوارع.

كان أول ظهور للشيفروليه كورفيت «C8 Z08» موديل 2023 في قناة شركة «جنرال موتورز أوثوريتي» عبر «يوتيوب»، أثناء اختبارها في حلبة «ميلفورد» في ميشيجان الأمريكية، ورغم الكسوة المموهة إلا أن المتخصصين في السيارات، عرفوا فورا أنها الكورفيت «C8.R» بسبب صوت التسارع وقت الحركة، أكثر حدة وأكثر سلاسة من شقيقتها السيارة «الكورفيت سترينج راي».

وبشكل رسمي أطلت السيارة أخيرًا، كورفيت موديل 2023 على القناة الرسمية لـ«شيفروليه» بـ«يوتيوب»، في أغسطس الماضي ولكن بكسوة تمويهية، وعلقت العلامة التجارية قائلة: «احتفظ بالموعد»، كما ظهر معها في الفيديو الرسمي شقيقتها الـ «C8.R» الرياضية الخاصة بالسباقات التي شاركت مؤخرا في سباقات بفرنسا.

سيتم التعامل مع مهام التغيير في «C8 Z06» من خلال ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات والقابض المزدوج، ولن يتم تقديم ناقل حركة يدوي. كما أنه سيتم إرسال الطاقة إلى العجلات الخلفية، وتم تصميم ناقل الحركة لتزويد السائقين بعدة مميزات مثل الإحساس بالحيوية لمنح سائقيها الراحة عند القيادة.

وتسمح ميزة فك القابض المزدوجة للسائق بفصل القابض عن طريق إمساك كلا المقبضين لمزيد من التحكم اليدوي، بالإضافة إلى اختيار ترس معين، يتيح ذلك للمحرك إجراء سرعة دوران مجانية متى رغبت في ذلك. وستأتي شيفروليه كورفيت «C8 Z06» بمحرك من 8 أسطوانات بسعة 5.5 لتر مع عمود كرنك أو ما يسمى العمود المرفقي شبيه بمحرك الفيراري الـ «V8» وبقوة 600 حصان و9 آلاف دورة في الدقيقة.

والجسم الخارجي للسيارة، سوف يتميز بتصميم «جسم عريض»، مع مصدات متوهجة في الأمام والخلف لاستيعاب عجلات وإطارات أكبر، ومكابح أكبر وتبريد أكثر قدرة لمجموعة نقل الحركة، ومن المتوقع أيضًا أن تستخدم «C8 Z06» أيضًا تقنيات مختلفة تجعل السيارة أخف وزناً من سيارة «C8 Stingray» الرياضية، وسيتم تقديم عجلات من ألياف الكربون كخيار للسيارة.

في الداخل، لا تتوقع أن تبتعد «كورفيت C8 Z06» كثيرًا عن مقصورة «C8 Stingray»، ومن المتوقع أن تصبح نفس التصميم العام لقمرة قيادة السيارة الرياضية، وقد تقدم «شيفروليه» مقاعد فريدة تركز على حلبات السباق. وحول موعد إطلاقها، يشير موقع «caranddriver»، أنه كان من المقرر إطلاقها في النصف الثاني من عام 2021 كسيارة طراز عام 2022، لكن بفعل انتشار جائحة «كورونا» تم تأجيل موعد إطلاقها وتحويل إلى طراز 2023، وسيصل سعر السيارة يصل إلى 90 ألف دولار.