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كورونا.. العراق يسجل 2383 إصابة جديدة و738 بفلسطين

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كورونا.. العراق يسجل 2383 إصابة جديدة و738 بفلسطين كورونا.. العراق يسجل 2383 إصابة جديدة و738 بفلسطين
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. العراق يسجل 2383 إصابة جديدة و738 بفلسطين

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2030498 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22681 حالة، فيما سُجل 3179 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1958467 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 وفيات، و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1455 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 95.8%، فيما وصلت نسبة الإصابات النشطة 3.2%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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