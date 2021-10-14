رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع خدمات سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة

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تابع رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، الخميس، الخدمات المقدمة للجماهير من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة أمام مجلس المدينة كخدمة تكنولوجية جديدة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أو ما يُعرف بـ«سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة» بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

جاء ذلك استمرارًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتبسيط إجراءات الحصول علي ،الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال السيارات المتنقلة للمركز التكنولوجي.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بان مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة، تؤدي عن ما يزيد على 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي بالمدينة، حيث تشمل تلك الخدمات المقدمة كل خدمات السداد من دفع إيجار، وأقساط، وتجديد رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، حيث تزود تلك المراكز المتنقلة بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسي لمتابعة العمل وتحقيق الشفافية.

وأضاف «جاب الله» أنه تم تجهيز المركز المتنقل بكل الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية، والعاملين المتخصصين وأجهزة حاسب آلى وطابعات متعدددة الأغراض وخدمة إنترنت بجانب مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين، وتعتبر إضافة كبيرة للمحافظة، وتيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية ، والدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للجماهير تسهيلًا واختصاراً لدورات العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.