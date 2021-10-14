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«تجارية الإسكندرية» تفتح باب تلقي طلبات إعادة تشكيل 18 لجنة

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«تجارية الإسكندرية» تفتح باب تلقي طلبات إعادة تشكيل 18 لجنة «تجارية الإسكندرية» تفتح باب تلقي طلبات إعادة تشكيل 18 لجنة

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أعلنت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، عن فتح باب تلقي طلبات إعادة تشكيل لجان الغرفة حتى يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر الجارى.

وذكرت الغرفة، أن اللجان المقرر إعادة تشكيلها 18 لجنة، تشمل لجان تجار الأقمشة والمنسوجات، وتجاره الاخشاب والموبيليات، والمطابع والمكتبات، وأصحاب المقاهي، وأصحاب مطاحن وتجار البن، والتعمير والاستثمار العقاري، ومتعهدي غاز البوتجاز، والطاقة المتجددة، والمطاعم، وسيدات الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديًا، ولجنة السياحة والطيران، والنقل الجماعى والرحلات.

كما تشمل اللجان، لجنة الموارد البشرية، ولجنة المجلس الاقتصادي لشباب الأعمال، ولجنة تجار السيارات، ولجنة اللحوم والدواجن، ولجنة أصحاب مكاتب المقاولات، ولجنة اللحوم والدواجن والأسماك «المجمدات».

وأوضحت أنه تهدف اللجان المساهمة في الارتقاء بالقطاعات الخاصة، وعلى من يرغب في الانضمام من السادة منتسبي الغرفة، ملئ طلب الانضمام موضح به بيانات المنتسب من رقم السجل التجاري والنشاط وبيانات التواصل وإرساله على الإيميل التالي: info@alexcham.org، أو ملئ البيانات في الرابط الآتي: https://bit.ly/30g7MP0>.

المصرى اليوم

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