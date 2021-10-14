مدير رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية تتفقد معهد سموحة النموذجي (صور)

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تفقدت الدكتورة فاطمة الأحمر، مدير عام رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، رافقها علاء العريان الوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية، الخميس، معهد سموحة النموذجى الابتدائي؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، والاطمئنان على انتظامها.

وتابعت مدير رياض الاطفال انتظام دخول الطلاب في الفصول، كما تفقدت قاعات رياض الأطفال؛ لمتابعة انتظام الدراسة، ومراجعة الكثافات داخل القاعات.

وأجرت الدكتورة فاطمة الأحمر جولة لمتابعة معهد الإمام الشافعي الابتدائي؛ لتحويل أطفال روضة معهد عمر الفاروق النموذجي للحضور بالفترة الصباحية بذات المعهد، لدخول معهد عمر الفاروق خطة الترميم.

وتم تحويل الأطفال للحضور بمعهد الإمام الشافعي في الفترة الصباحية، وإعلام أولياء الأمور بذلك، كما تم تفقد القاعات، والاطمئنان على سير العملية التعليمية، وانتظامها.

مدير رياض الأطفال تتفقد معاهد الاسكندرية الأزهرية (صور)

مدير رياض الأطفال تتفقد معاهد الاسكندرية الأزهرية (صور)

مدير رياض الأطفال تتفقد معاهد الاسكندرية الأزهرية (صور)

مدير رياض الأطفال تتفقد معاهد الاسكندرية الأزهرية (صور)

مدير رياض الأطفال تتفقد معاهد الاسكندرية الأزهرية (صور)

مدير رياض الأطفال تتفقد معاهد الاسكندرية الأزهرية (صور)

مدير رياض الأطفال تتفقد معاهد الاسكندرية الأزهرية (صور)