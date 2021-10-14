التحفظ على 800 كيلو جبن متعفن داخل مخزن مواد غذائية بالإسكندرية (صور)

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شنت إدارة شرق التموينية بالإسكندرية برئاسة محمد زكريا مدير الإدارة، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملات بنطاق الإدارة، الخميس، أسفرت عن مخالفات بالجملة.

وتأتي الحملات تنفيذا لتعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة التموينية على السلع الغذائية وثلاجات الحفظ والتأكد من شرعيتها من وجودها تحت مظلة الترخيص من عدمه.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية بمنطقة أبيس به كميات من الجبن الواضح عليه مظاهر الفساد والتعفن والتغير في الخواص حيث تم التحفظ على عدد ١٤٠ كرتونة جبن بداخل كل كرتونة ١٢ علبة بإجمالي ٨٠٠ كجم جبن.

التحفظ على 800 كيلو جبن متعفن داخل مخزن مواد غذائية بالاسكندرية (صور)

التحفظ على 800 كيلو جبن متعفن داخل مخزن مواد غذائية بالاسكندرية (صور)

التحفظ على 800 كيلو جبن متعفن داخل مخزن مواد غذائية بالاسكندرية (صور)

التحفظ على 800 كيلو جبن متعفن داخل مخزن مواد غذائية بالاسكندرية (صور)