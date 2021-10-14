مستشفى صبيا ينهي معاناة مريض من تضخم في الكلية

★ ★ ★ ★ ★

إثر تدخل جراحي من أطباء جراحة المسالك البولية

قالت صحة جازان: إن أطباء جراحة المسالك البولية بمستشفى صبيا العام بجازان، نجحوا في إنهاء معاناة مريض يشتكي من تضخم في الكلية اليمنى لوجود انسداد خلقي في التقاء الحالب مع حوض الكلية.

جاء ذلك بعد إجراء جراحة تجميلية لحوض الكلية اليمنى والحالب وإزالة الانسداد الخلقي بالمنظار الجراحي تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وذكرت أن العيادات الخارجية استقبلت مريضًا في الخامسة والعشرين يعاني من آلام مزمنة في الجهة اليمنى من البطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود تضخم شديد للكلية اليمنى نتيجة انسداد خلقي في التقاء حوض الكلية اليمنى والحالب؛ مما تقرر إجراء عملية جراحية تجميلية لحوض الكلية والحالب وإزالة الانسداد الخلقي بواسطة المنظار الجراحي.

وأضافت أن المريض خضع للمتابعة من قبل الفريق الطبي بقسم التنويم، وقد غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء.

يذكر أن هذه العملية تعد أول عملية جراحة تجميلية لحوض الكلية اليمنى والحالب بالمنظار الجراحي بمستشفى صبيا العام بمنطقة جازان.