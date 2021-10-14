إدارة الطب الشرعي بـ"صحة حائل" تصدر 15 تقريرًا خلال سبتمبر

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تسعى إلى تطوير عملها بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة ورفع مستوى الجودة

أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 15 تقريرًا شرعيًّا خلال شهر سبتمبر من العام الحالي 2021.

وتفصيلًا: أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 12 تقريرًا طبيًّا لمتوفى، و3 تقريرًا لأحياء، بينما أنهت إدارة الطب الشرعي ترحيل 9 جثامين لمتوفين إلى بلدانهم، كما نفذت لقاءين علميين.

يذكر أن "صحة حائل" تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة؛ من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية؛ إذ تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.