انتهاء القبول الإلكتروني بالجامعات الأهلية لجميع الشهادات

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أعلنت الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) انتهاء القبول الإلكتروني لجميع الشهادات (الثانوية العامة- الشهادات المعادلة- الثانوية الأزهرية).

وذكر بيان أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، أنه سيتم إعلان المجموع الاعتباري لكل طالب على حسابه الشخصي بموقع القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية، وذلك لجميع الطلاب الذين تم تنسيقهم والذين لم يتم تنسيقهم لاستنفاد الرغبات.

وأضاف البيان أنه على الطلاب الذين استنفدوا الرغبات ولم يتم تنسيقهم، مراجعة مقر مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية، الكائن مقره في (96 شارع أحمد عرابي- المهندسين- الجيزة)، وفق الموعد المحدد لكل فئة من فئات الطلاب، وذلك وفقًا للترتيب الأبجدي لأسماء الطلاب، على النحو التالي: السبت 16 أكتوبر الجارى الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (الألف)، الأحد 17 أكتوبر، الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (الباء) وحتى (السين)، والاثنين 18 أكتوبر الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (الشين) وحتى (اللام)، والثلاثاء 19 أكتوبر الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (الميم)، والأربعاء 20 أكتوبر الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (النون) وحتى (الياء).

ونوه البيان بأنه سوف يتم تنسيق الطلاب حضوريًا بمقر مكتب القبول الإلكتروني، وفقًا للحدود الدنيا للبرامج الدراسية المتاحة لهم بالجامعات الأربعة، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً، وعلى الطالب ضرورة إحضار الرقم القومي الخاص به، ونسخة مطبوعة من المجموع الاعتباري الخاص به والمعلن بحسابه على موقع القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية https://admission.egypt-hub.edu.eg لإنهاء إجراءات تنسيقه حضوريًا.