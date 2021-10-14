«ساغو».. بعثة «الفرصة الأخيرة» للكشف عن منشأ كورونا

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تستعد منظمة الصحة العالمية لإرسال بعثة «الفرصة الأخيرة» للعثور على منشأ فيروس كوفيد-19، ومعرفة سبب تفشي الوباء العالمي قبل عامين في الصين.

ورشحت المنظمة 26 خبيرا للانضمام إلى المجموعة الاستشارية العلمية لمعرفة أصول مسببات الأمراض الجديدة والتي أطلقت عليها اسم (ساغو)، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية اليوم.

وقال التقرير إن العالم مازال يبحث عن أصل فيروس كوفيد-19، منذ اكتشافه قبل أكثر من عام ونصف في مدينة ووهان الصينية، ولا يزال السؤال عن كيفية ظهوره لأول مرة دون إجابة غير واضحة.

ومن المقرر ان يبحث الفريق في فرضيات منها إذا كان الفيروس قد انتقل من الحيوانات إلى البشر في أسواق ووهان، أو أنه قد تم تصنيعه معمليا وتسرب من المعمل إلى الخارج.

في حين رفض الصين بشدة النظرية الثانية وأن كوفيد-19 كان فيروسا مصنعا في أحد المعامل. من بين الأعضاء المرشحين لمجموعة ساغو الجديدة، ستة خبراء زاروا الصين كجزء من الفريق السابق.

وبجانب فيروس كوفيد، سيبحث فريق ساغو، حسب التقرير، في أصول مسببات الأمراض الأخرى عالية الخطورة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية: «إن فهم من أين تأتي مسببات الأمراض الجديدة أمر ضروري لمنع تفشي الأمراض في المستقبل».

وأوضح تيدروس، في مقال افتتاحي مشترك مع مسؤولين آخرين بمنظمة الصحة العالمية نُشر في مجلة ساينس، أنه «لا يمكن استبعاد وقوع حادث في معمل».

وقال مايكل رايان، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن عمل ساغو قد يكون «الفرصة الأخيرة لفهم أصول هذا الفيروس».

يأتي الإعلان عن المجموعة الجديدة في الوقت الذي ذكرت فيه شبكة سي إن إن الأمريكية أن الصين تستعد لاختبار عشرات الآلاف من عينات بنك الدم المأخوذة في الأشهر الأولى من الوباء.

لكن سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف تشن شو ،، قال إن عمل ساغو لا ينبغي أن يتم «تسييسه».

وأكد على أن الوقت قد حان «لإرسال فرق إلى أماكن أخرى».

يذكر ان فريق من منظمة الصحة العالمية، مكلف بالتحقيق في أصول كوفيد، زار الصين في فبراير الماضي، وخلصت أبحاثه إلى أن الفيروس ربما جاء من الخفافيش، ولكنه أوصى بالمزيد من العمل والبحث.

غير أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال في وقت لاحق إن التحقيق واجه عراقيل بسبب الافتقار إلى البيانات والشفافية من الصين.