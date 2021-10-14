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مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات 2022 والقنوات الناقلة

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مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات 2022 والقنوات الناقلة

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تنتظر منتخب الأرجنتين مواجهة مباشرة عندما يواجه بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.


ولعب منتخب الأرجنتين 10 مباراة حتى الآن فى تصفيات حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 ولم يخسر حتى الآن فى أى مباراة


موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات كأس العالم ستكون المباراة في بث مباشر في الثانية والنصف فجر غداً الجمعة


القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات كأس العالم هي "بي إن سبورتس" بين سبورت عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium أو شاهد المباراة من هنا

سيتم نقل مباراة الأرجنتين وبيرو في بث مباشر بصوت المعلق حسن العيدروس .

المصرى اليوم

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