موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

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تنتظر منتخب الأرجنتين مواجهة مباشرة عندما يواجه بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.



ولعب منتخب الأرجنتين 10 مباراة حتى الآن فى تصفيات كأس العالم حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 ولم يخسر حتى الآن فى أى مباراة



موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات كأس العالم ستكون المباراة في بث مباشر في الثانية والنصف فجر غداً الجمعة



القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات كأس العالم هي شبكة "بي إن سبورتس" بين سبورت عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

سيتم نقل مباراة الأرجنتين وبيرو في بث مباشر بصوت المعلق حسن العيدروس .