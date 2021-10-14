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عضو بـ«النواب»: واقعة الصيدلانية كارثة على الدين قبل الفتاة

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عضو بـ«النواب»: واقعة الصيدلانية كارثة على الدين قبل الفتاة عضو بـ«النواب»: واقعة الصيدلانية كارثة على الدين قبل الفتاة

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وصف النائب محمد طايع واقعة اعتداء سيدات على فتاة صيدلانية بكفر عطالله بمحافظة الشرقية، بزعم عدم ارتداءها للحجاب، اذا ثبت صحتها، بالكارثة، ليس على المجتمع فقط، وإنما على الدين نفسه، واجتراء على الله.

وأضاف النائب في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» أن حدوث هذه الواقعة، ومن قبلها كانت واقعة طالبة جامعة طنطا، التي اعتدت عليها المراقبات بسبب فستانها، تكشف عن سطحية وجهل بالدين من هؤلاء، وتابع: «كنا نسمع عن اعتداء المتشدد ن من الرجال على الفتيات في الثمانينات، واليوم أصبحت النساء أيضا تمارس هذا الاعتداء بنفسها، وتجاوزنا حدود احترام الحرية الشخصية».

وأوضح النائب أن مثل هذه الحوادث ردة للخلف، وتهدد ما حققته المرأة المصرية من نجاحات بفضل سياسات الدولة لتمكين المرأة، وتعيد للأزهان عصور الوصاية باسم الدين، وهو ما يستوجب إجراءات جديدة وتوعية بخطورة هذه الأفكار على الحريات الشخصية وعلى الدين أيضا،«فهذه الأفكار ليست من الدين في شيء.. فحتى الأيمان بالله تركه الله لحرية الفرد في الاختيار، فما بالنا بالملابس».

المصرى اليوم

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