قوافل طبية للمواطنين بالمناطق النائية بشمال سيناء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على قيام مديرية الصحة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، بتنظيم قوافل علاجية للمواطنين بالمناطق النائية.

وأكد المحافظ على أن القوافل تأتي في إطار تنمية شمال سيناء وعودة الحياة إلى طبيعتها، والمحافظة على صحة المواطن السيناوي، لافتًا إلى أن القوافل العلاجية مستمرة حتي نهاية العام.

أشار المحافظ، إلى أن القوافل العلاجية تتضمن توقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان، بجانب المبادرات الرئاسية والاعتلال الكلوي وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد.

بدوره أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، على تنظيم قوافل علاجية بقري الميدان بالعريش والشلاق وأبوطويلة بالشيخ زويد، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين في عيادات الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والعظام والأنف والأذن والحنجرة والرمد، بجانب التحاليل الطبية والأشعة والدعم النفسي والتوعية الصحية.

أشار شوكة إلى استفادة عدد 740 مواطنًا من القوافل العلاجية بالقري الثلاث، مؤكدًا على أن عدد الخدمات المقدمة من خلال تلك القوافل بلغت 1963 هدمة صحية وطبية متنوعة.

قال شوكة، أن القوافل العلاجية مستمرة حتي نهاية عام 2021 في مختلف مراكز ومدن المحافظة، طبقًا للجدول المعد سلفًا، والذي صدق عليه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.