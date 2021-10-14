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أبو الغيط يدعو اللبنانيين إلى ضبط النفس ويحذر من الفتنة

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أبو الغيط يدعو اللبنانيين إلى ضبط النفس ويحذر من الفتنة أبو الغيط يدعو اللبنانيين إلى ضبط النفس ويحذر من الفتنة

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دعا أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، كافة الأطراف اللبنانية إلى ضرورة ممارسة ضبط النفس وتجنب الفتنة ولغة التحريض وأفعال التصعيد، ووضع المصلحة العليا للبنان فوق أية اعتباارت حزبية أو طائفية ضيقة .

وحذرت الأمانة العامة للجامعة من خطورة استمرار المواجهات الجارية في الشارع اللبناني منذ صباح اليوم والتي أسفرت عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى وتهديد
السلم الأهلي والاستقرار بلبنان بشكل مباشر.

وأوضحت الأمانة العامة في بيان لها أن الأمين العام يتابع بقلق كبير التوتر المتصاعد، مشيرًا إلى الأهمية المطلقة التي يعلقها على السلم الأهلى تجنبا لانزلاق الأوضاع إلى منحنى خطير يصعب التنبؤ بمآلاته، ومؤكدا على الدور المحورى للجيش اللبناني في هذا الإطار.

وقال المصدر أن هناك أهمية كبري في مواصلة القضاء اللبناني اضطلاعه بمسؤولياته في التحقيق في انفجار المرفأ بشكل مستقل وشفاف ونزيه للكشف عن ملابساته، مؤكدا على حق أهالي الضحايا وعموم الشعب اللبناني في معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث المفجع .

وأضاف أن الجامعة العربية ستواصل مواكبة التطورات بالغة الدقة الجارية في لبنان، ولن تدخر جهدا لدعم الشعب اللبناني في مواجهة الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر بها.

المصرى اليوم

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