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محافظة جنوب سيناء يعلن التكفل بسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين

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محافظة جنوب سيناء يعلن التكفل بسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين محافظة جنوب سيناء يعلن التكفل بسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين

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وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، بإعداد كشوف بأسماء الطلبة غير القادرين لقيام المحافظة بسداد الرسوم الدراسية لهم.

وأكد «فودة» في تصريحات صحفية، استمرار المحافظة في تقديم الدعم لطلاب المدارس المصرية اليابانية بمدينتي شرم الشيخ وطور سيناء، وأن المحافظة ستتحمل المصروفات المدرسية لطلاب المراحل التعليمية الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، وكذلك تتحمل المحافظة 50% من المصروفات للطلاب بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة طور سيناء، و25% لطلاب المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ للعام الدراسي الجاري.

وأوضح أن أولياء أمور الطلاب الراغبين في الحصول على الدعم، يتقدمون بطلب إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لبحث حالتهم، والبدء في اتخاذ إجراءات تحمل المصروفات الدراسية بالنسبة المقررة.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد في تصريح له، أن تحصيل المصروفات الدراسية أمر ضرورى جدا لعمل الوزارة ولإتمام الأنشطة وأمور تأمينات وخلافه في العام الدراسي الجديد.

المصرى اليوم

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