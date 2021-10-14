أخبار عاجلة

"الصحة" تتيح جرعة لقاح كورونا التنشيطية لفئة 18 عامًا فأكثر -
بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": توطين المهن وخلْق الفرص في المناطق استراتيجية فعالة -
السديس يشكر أمير الرياض بالنيابة على جهوده المباركة في خدمة المنطقة وتطويرها -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 622 إصابة جديدة و16 وفاة بكورونا -
«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل ) -
بالفيديو.. قتلى وجرحى في انفجار بمطعم شمال شرقي الصين صباح اليوم -
بالرياض.. اجتماع اللجنة المالية والمصرفية التابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي -
"ترامب" يعلن عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي -
البرازيل تسجل 15609 إصابات بكورونا و877 بمصر و74 بالبحرين و37 بموريتانيا -
"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة على جازان تتخللها سحب رعدية ممطرة تشمل السواحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أبولهو بمطروح

Print
قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أبولهو بمطروح قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أبولهو بمطروح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن تنظيم مديرية الصحة قافلة طبية مجانية للكشف الطبي على أهالي قرية أبولهو بحري التابعة للمركز يومي الأربعاء والخميس في الفترة من 13- 14 أكتوبر الجاري.

وتضم القافلة أطباء من تخصصات «التخدير –الباطنة – الصدر –العظام –الجلدية – طب وجراحة الأطفال – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة- نسا وتوليد – الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية» مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان.

وأكد «جاب الله»، بأن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الصحة بالمحافظة والإعلان عن القافلة والتخصصات بإذاعة مطروح الإقليمية وصفحات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لتحقيق أكبر استفادة منها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )

«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )

«صورة مصر القديمة في السينما» حلقة نقاشية في سابع أيام مهرجان الجونة

«صورة مصر القديمة في السينما» حلقة نقاشية في سابع أيام مهرجان الجونة

في زيارة خليجية.. وزيرة خارجية بريطانيا تبحث الاستثمار في البنية التحتية بالعالم النامي

في زيارة خليجية.. وزيرة خارجية بريطانيا تبحث الاستثمار في البنية التحتية بالعالم النامي

برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب

برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب