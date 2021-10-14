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تدعو كل الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس

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مصر تدعو كل الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس تدعو كل الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في لبنان، وتأسف لما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مصر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس، والابتعاد عن العنف تجنباً لشرور الفتنة، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان وشعبه في إطار الالتزام بمحددات الدستور والقانون بما يصون استقرار البلاد وأمنها ويحفظ مقدرات شعبها الشقيق ويخرجه من دائرة الأزمات المفرغة. وأكد المتحدث الرسمي أن على ومؤسسات الدولة الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة البلاد وحل الأزمات واستعادة الاستقرار حتي يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة لبنان على المضي قدماً صوب مستقبل أفضل.

المصرى اليوم

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