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محافظ مطروح يقرر تسليم الكتب للطلاب دون ربطها بالمصروفات.. وحصر لغير القادرين

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محافظ مطروح يقرر تسليم الكتب للطلاب دون ربطها بالمصروفات.. وحصر لغير القادرين محافظ مطروح يقرر تسليم الكتب للطلاب دون ربطها بالمصروفات.. وحصر لغير القادرين

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قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تسليم الكتب لجميع الطلاب وعدم ربطها بدفع المصروفات.

وطالب محافظ مطروح بحصر غير القادرين من خلال مديرية التربية والتعليم وبحث اجتماعى.

وكان محافظ مطروح قد افتتح صباح اليوم الخميس مدرسة 30 يونيو بقرية جميمة بمركز ومدينة الضبعة، يرافقه العميد محمد فوزى رئيس مدينة الضبعة والاستاذ عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق مسعد مدير الابنية التعليمية بمطروح وعدد من عمد ومشايخ الضبعة وأهالى المنطقة.

وأشار محافظ مطروح إلى أن المدرسة ضمن 8 مدارس جديدة تدخل المنظومة التعليمية بالمحافظة هذ العام بعدد 111 فصلا لخدمة أبناء المحافظة، مع تقديم منتج تعليمى جيد لهم، حيث تكون المدرسة من 11 فصلا تشمل عدد 2 فصل كي جي وعدد 8 فصول ابتدائي وعدد 1 فصل إعدادى بتكلفة مالية بلغت 5.7 مليون جنيه. حيث قام محافظ مطروح بتفقد أقسام المدرسة مع متابعته لانتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، كما قام بتوزيع هدايا على طلبة المدرسة والتى شملت أدوات مدرسية ومطهرات وكمامات، مع تقديم التهنئة للطلاب والمعلمين ببداية العام الدراسى، وموجها باستكمال دعم المدرسة بأجهزة كمبيوتر وشاشات عرض.

المصرى اليوم

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