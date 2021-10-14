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وزير الأوقاف يستقبل أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي

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وزير الأوقاف يستقبل أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي وزير الأوقاف يستقبل أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، اليوم، الخميس، الدكتور محمد البشاري ،أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي وعضو المجلس التأسيسي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أهدى وزير الأوقاف إلى البشاري أحدث مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف كتاب: «الجاهلية والصحوة» الذي يبين بالحجة والبرهان والدليل القاطع مدى تحريف الجماعات الإرهابية والمتطرفة الكلم عن مواضعه، وليِّها أعناق النصوص، واجتزائها من سياقها، واللعب بمدلول بعض الألفاظ وتحميلها ما لا تحتمل من الدلالات الخاطئة.

من جانبه أشاد البشاري بجهود وزير الأوقاف وإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبخاصة في مواجهة الفكر المتطرف.

وزير الأوقاف يستقبل أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي
وزير الأوقاف يستقبل أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي

المصرى اليوم

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