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نجاح ولادة قيصرية خامسة عالية الخطورة لسيدة سعودية في المدينة

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نجاح ولادة قيصرية خامسة عالية الخطورة لسيدة سعودية في المدينة نجاح ولادة قيصرية خامسة عالية الخطورة لسيدة سعودية في المدينة
تمت العملية وولادة طفل ذكر بكامل صحته

نجاح ولادة قيصرية خامسة عالية الخطورة لسيدة سعودية في المدينة

تمكن فريق طبي بمستشفى أحد عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إجراء عملية ولادة قيصرية خامسة عالية الخطورة بنجاح لسيدة سعودية تعاني من مشيمة متقدمة ملتصقة ومتغلغلة في جدار الرحم.

وبين "التجمع" أن السيدة تعاني تاريخًا مرضيًّا لقيصريات سابقة بعدد 4 مرات، وبالكشف عليها خلال الشهر التاسع من الحمل اتضح وجود مشيمة ملتصقة ومندغمة بجدار الرحم، ليقرر الفريق الطبي إجراء عملية قيصرية لها بشكل عاجل للتحكم في النزيف بعد ربط الشرايين الرحمية والحفاظ على الرحم، لافتًا إلى أنه تمت العملية بنجاح وولادة طفل ذكر بكامل صحته.

يذكر أن هذا النوع من العمليات يتطلب مهارة فائقة حيث يصاحبها خطورة شديدة من النزيف أو استئصال للرحم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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